«دناتا لخدمات المطار» تستعد لإطلاق عملياتها في «روما فيوميتشينو»

حصلت شركة خدمات المطار ((إيربورت هاندلينغ))، التي تملك دناتا حصة أغلبية فيها، على رخصة لتقديم خدمات المناولة الأرضية، مدتها سبع سنوات، من قبل شركة ((إيروبورتي دي روما)). وسوف تباشر عملياتها في مطار روما فيوميتشينو FCO في الربع الثاني 2024.

وستوفر شركة ((إيربورت هاندلينغ)) مجموعة من خدمات الركاب وساحة الطائرات لشركات الطيران العاملة في روما. وقد التزمت باستثمار ما يزيد على 20 مليون يورو لشراء معدات دعم أرضي جديدة GSE، بما في ذلك سيارات كهربائية حديثة. وتعتزم الشركة، بعد تعيين فريق إدارة عليا ذي دراية بالسوق المحلية، توظيف أكثر من 1800 متخصص في خدمات المسافرين والطيران في مطار فيوميتشينو.

وستعزز عمليات ((إيربورت هاندلينغ)) في روما مكانة الشركة كمزود رائد للخدمات الجوية في إيطاليا. وتتعامل فرق الشركة المتخصصة مع ما يزيد على 22 مليون مسافر و82 ألف رحلة سنوياً تشغلها أكثر من 60 ناقلة جوية عبر مطاري ميلانو، مالبينسا ولينيت.