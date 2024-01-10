إسكوبار العصر الحديث.. مغردون يتوقعون سيطرة (فيتو) على الإكوادور

MENAFN - Khaberni) خبرني - علق مغردون على هروب زعيم عصابة "لوس تشونيروس" الإكوادورية المقلب بـ"فيتو"، وقالوا إنه سيكون بابلو إسكوبار (بارون المخدرات الكولومبي) العصر الحديث، في حين قال آخرون إنه قد يستولي على الحكم في البلاد.

ويوصف فيتو بأنه أخطر سجين في البلاد، وقد هرب من السجن قبل يومين مما اضطر رئيس الإكوادور دانيال نوبوا إلى إعلان حالة الطوارئ ودخول البلاد في نزاع مسلح داخلي.

وكانت السلطات قد نقلت فيتو إلى سجن "لاروكا" شديد الحراسة بعد اغتيال مرشح رئاسي بعد أيام من تهديد فيتو له بالقتل. وقد تطلب نقله إلى السجن 4 آلاف عنصر مسلح.

لكن بقاء أخطر سجين في البلاد لم يدم طويلا في السجن الجديد لتتم إعادته مجددا إلى سجنه المفضل "واياكيل"، ليتم الإعلان عن اختفائه قبل يومين فقط.

وبدأت السلطات عملية بحث واسعة عن المجرم الهارب، كما قال مكتب المدعي العام إنه سيحقق في الهروب المزعوم لـ"فيتو".

وفرض الرئيس نوبوا حالة الطوارئ في البلاد لمدة 60 يوما، وأعلن دخول البلاد في نزاع مسلح داخلي، كما فرض حظر تجوّل ليليا، وصنّف مجموعات الجريمة المنظمة العابرة للحدود على أنها منظمات إرهابية وجهات فاعلة متحاربة.

وتجيز حالة الطوارئ للحكومة الاستعانة بالجيش لحفظ النظام العام في سائر أنحاء البلاد، بما في ذلك داخل السجون.

وعلى وقع هذه التطورات، شهدت 6 سجون أعمال تمرد أدت لسيطرة العصابات على بعضها واحتجاز حراسها كرهائن، ووصل الأمر إلى أنهم هددوا بإعدامهم.

ولم يقف الأمر عند السجون، فقد هاجمت إحدى العصابات مقر قناة عمومية في "واياكيل" خلال بث مباشر، وأجبرت الموظفين على الاستسلام.

لكن شرطة الإكوادور أعلنت في وقت لاحق إلقاء القبض على جميع المسلحين، وإجلاء الطاقم الإعلامي، وقالت إن جميع الموظفين والرهائن على قيد الحياة.

وعلق مغردون على هذه التطورات الدرامية في الإكوادور بشيء من السخرية، لكن آخرين أعربوا عن اعتقادهم بأن الأمور قد تصل إلى ما هو أبعد من هروب فيتو.





** المعلم فيتو

وتعليقا على عملية الهروب، قال موسى، متهكما: "المعلم فيتو أكبر تاجر مخدرات في الإكوادور، وهم بينقلوه على سجن شديد الحراسة، قال لهم وربنا لزعلكوا، وبردو (أيضا) هرب وبينفذ اللي قاله حرفيا".

أما أبكالوس، فقال إن البلاد غرقت في الفوضى بعد هروب فيتو من السجن، معتبرا أن حربا حقيقية بدأت بين الحكومة والعصابات.

وانتقد زيكي تغاضي الحكومة عن فيتو حتى تمكن من تعزيز قوته، بالقول إن "عصابة اسمها لوس تشونيروس، وقائدها فيتو، أصبحت تنسّق مع عصابة أكبر شهرة في المكسيك اسمها كارتل سينالوا، واستفاد فيتو من هذا التحالف بزيادة نفوذه واستفحلت قوته في الإكوادور، فتم القبض عليه ووضعوه في السجن، لكن بعد فوات الأوان".





** بابلو إسكوبار العصر الحديث

الرأي نفسه تقريبا ذهب إليه علي نادر بقوله: "في اعتقادي بعد اللي حصل في الأكوادور النهاردة، فيتو هيكون بابلو إسكوبار العصر الجديد".

وذهب غريب أيضا للحديث عن إمكانية محاولة فيتو للسيطرة على البلاد، قائلا: "هل ينجح رجل العصابات الأخطر في الإكوادور (فيتو) في الاستيلاء عليها؟".

وقال غريب "تعيش الإكوادور حالة فوضى منذ فرار فيتو قبل يومين رغم إعلان حالة الطوارئ، فيما يبدو أن الرجل يخطط للسيطرة على البلاد".

وكان فيتو مسجونا منذ عام 2011، تنفيذا لأحكام بالسجن تصل إلى 34 عاما بسبب ارتكابه جرائم مختلفة بما في ذلك تهريب المخدرات والقتل.

وتقول السلطات الرسمية في الإكوادور إن الاشتباكات بين العصابات داخل سجون البلاد تسببت في مقتل نحو 400 شخص منذ عام 2021، مشيرة إلى أن أكثر من 7800 جريمة قتل تم تسجيلها خلال العام الماضي، بحسب الجزيرة.