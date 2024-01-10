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رئيس قوة الإطفاء العام افتتح الاجتماع الأول للجنة العليا للمؤتمر العربي السادس للحد من مخاطر الكوارث

1/10/2024 2:54:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) افتتح رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد اجتماع اللجنة العليا للمؤتمر العربي السادس للحد من مخاطر الكوارث 2024 بالمبنى الرئيسي لقوة الإطفاء العام وتختص أعمالها بتنفيذ كل ما يلزم لتحقيق غايات الأمن المجتمعي، ومتابعة تنفيذ اطار سنداي الدولي للحد من مخاطر الكوارث.
واستعرض رئيس اللجنة نائب الرئيس لقطاع المكافحة وتنمية الموارد البشرية بالإنابة اللواء جمال بدر ناصر قرار اللجنة واختصاصاتها لأعضاء اللجنة المشكلة من مؤسسات الدولة المختلفة واطلاعهم على خارطة الطريق لتحقيق أهداف وغايات العمل بمستوى عالي للحد من مخاطر الكوارث ونجاح المؤتمر.
كما استعرض ضابط الاتصال الوطني العقيد د. مشاري جابر حسن التقدم المنجز في تنفيذ اطار سنداي في الكويت واهمية استضافة الكويت للمؤتمر الاقليمي العربي للحد من مخاطر الكوارث ودور الكويت في ترؤس المنطقة العربية في الحد من مخاطر الكوارث.
كما قدم د. مشاري دور الجهات في التنسيق لعقد المؤتمر.

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