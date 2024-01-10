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نزاهة تحيل إشرافيا وآخر في التربية إلى النيابة لارتكاب شبهة جريمة الاستيلاء على المال العام

1/10/2024 2:54:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) إشرافيا وآخر في وزارة التربية إلى النيابة العامة لارتكاب شبهة جريمة الاستيلاء على المال العام، إعمالا للمادة رقم 10 من قانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والمادة رقم 22 بند 1 من قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد رقم 2 لسنة 2016.
وقالت الهيئة ان ذلك جاء بعد التحقيق وجمع الاستدلالات واستمرارا لجهودها الرامية لمكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه، وتفعيلا لاختصاصها الوارد في المادة رقم 5 بند 2 من قانون إنشائها والذي بموجبه «تتولى الهيئة تلقي التقارير والشكاوى والمعلومات بخصوص جرائم الفساد المقدمة إليها ودراستها وفي حال التأكد من أنها تشكل شبهة جريمة يتم إحالتها إلى جهة التحقيق المختصة».
وأكدت «نزاهة» عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع المعلومات الجدية مكتملة الشروط التي ترد إليها، وتثمن دائما دور المبلغين في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول إلى المعلومات والبيانات اللازمة عن وقائع الفساد وملتزمة في الوقت نفسه بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.

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