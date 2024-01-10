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القوى العاملة تطلق خدمة الرد على الاستفسارات عبر الرقم 103

1/10/2024 2:54:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
أطلقت الهيئة العامة للقوى العاملة -مركز التواصل- خدمة الرد علي أي استفسار عبر الرقم 103 وذلك من الساعة 8.30 صباحا الى الواحدة ظهرا، حيث يأتي ذلك ضمن خدمات الهيئة الإلكترونية للتسهيل على المراجعين وتوفير الوقت والجهد عليهم.
جدير بالذكر أن الهيئة تتلقى عبر المواقع الإلكترونية التساؤلات والاستفسارات، وتبذل كل جهودها لخدمة المستفيدين من خدماتها وتسهيل الإجراءات عليهم.

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