القوى العاملة تطلق خدمة الرد على الاستفسارات عبر الرقم 103

(MENAFN
- Al-Anbaa) بشرى شعبان
أطلقت الهيئة العامة للقوى العاملة -مركز التواصل- خدمة الرد علي أي استفسار عبر الرقم 103 وذلك من الساعة 8.30 صباحا الى الواحدة ظهرا، حيث يأتي ذلك ضمن خدمات الهيئة الإلكترونية للتسهيل على المراجعين وتوفير الوقت والجهد عليهم.
جدير بالذكر أن الهيئة تتلقى عبر المواقع الإلكترونية التساؤلات والاستفسارات، وتبذل كل جهودها لخدمة المستفيدين من خدماتها وتسهيل الإجراءات عليهم.
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