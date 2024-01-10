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ندى الرفاعي توثق مسيرة الإعلام الكويتي في من الأصالة إلى التجديد 1962 - 2022

1/10/2024 2:54:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) رصدت الباحثة ندى الرفاعي في كتابها المعنون «مسيرة الإعلام الكويتي من الأصالة إلى التجديد 1962 - 2022» أبرز محطات ومراحل نشأة الإعلام في الكويت ضمن مبادرتها لتوثيق تجربة الإعلام الكويتي بشتى مراحله. وقالت الرفاعي لـ «كونا» إن كتابها الصادر حديثا يأتي مبادرة شخصية منها من واقع اطلاعها على تاريخ الإعلام الكويتي ومعاصرة مراحل مهمة في مسيرته، معربة عن طموحها لأن يشكل جهدها مرجعا للباحثين والمهتمين بالإعلام الكويتي والمؤسسات المعنية. وفي استعراضها لنشأة المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة في الكويت، أكدت أن الإعلام في الكويت قديم ومتجذر وسابق لإنشاء المؤسسات الإعلامية، حيث كان «كشك مبارك» يعتبر مركزا للمعلومات وتناقل أخبار العالم ونقلها كذلك من خلال الحراك التجاري الذي كانت تشهده الكويت آنذاك.
وأضافت ان الإعلام الكويتي رائد على مستوى المنطقة والدول العربية، حيث كانت البلاد منارة إعلامية وثقافية ونقطة انطلاق للمعلومات والإنتاجات الأدبية والثقافية والفنية. وعن واقع الإعلام الحالي في البلاد، أشادت الرفاعي وهي الرئيس السابق لمركز توثيق المعلومات بوزارة الإعلام بما يشهده الإعلام الكويتي من قفزات وتطورات تواكب التحولات الرقمية، إذ استطاع أن يحقق خطوات ملموسة في هذا الاتجاه من خلال التواجد في الفضاء الإلكتروني عبر منصات وحسابات على مواقع التواصل. وقالت إن الحديث عن الإعلام الكويتي وتطوره وإنجازاته يقترن بمسيرة سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد «صانع الإعلام ومؤسس لبناته الأولى ومطلق مسيرته» إذ تولى، طيب الله ثراه، رئاسة دائرة المطبوعات والنشر فأصدر الجريدة الرسمية للكويت (الكويت اليوم) وأنشأ مطبعة الحكومة لتلبية احتياجاتها من المطبوعات وأشرف على إصدار مجلة (العربي) حتى عين في أول تشكيل وزاري عام 1962 وزيرا للإرشاد والأنباء.
والإصدار الذي دققه الباحث صالح المسباح يوثق بالصور أيضا أحداثا ووقائع شهدتها وزارة الإعلام والمؤسسات الإعلامية الكويتية إضافة إلى نبذة عن شخصيات إعلامية وإنجازاتها.

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