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السكنية وضع حجر الأساس لمشروع جنوب سعد العبدالله

1/10/2024 2:54:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
وضعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية صباح أمس حجر الأساس لمشروع مدينة جنوب سعد العبدالله بحضور مديرها العام بالتكليف م.راشد العنزي وعضو مجلس الأمة فايز الجمهور ونائب مدير عام المؤسسة لشؤون العلاقات العامة والتطوير عمر الرويح وبحضور ايضا سفير الصين لدى البلاد تشانغ جيانوي.
وأكد مدير عام المؤسسة م.راشد العنزي في تصريح صحافي على هامش وضع حجر الأساس، أن «السكنية» ستقوم خلال الفترة القريبة القادمة بطرح مزيد من مناقصات عقود المباني العامة وخدمات مدينة جنوب سعد العبدالله من خلال جدول زمني معتمد يهدف إلى تجاوز أي تأخير يؤخر سكن المواطنين مستقبلا. وأضاف العنزي أن عقد البنية التحتية الذي جرى توقيعه ومباشرة العمل فيه للمدينة يعتبر الأعلى تكلفة في تاريخ المؤسسة، ويضم شبكة من الطرق والجسور والتقاطعات الرئيسية والفرعية وخدمات البنية التحتية. وذكر أيضا أن العقد الرئيسي للبنية التحتية في المدينة من خلال تنفيذ شبكات المياه العذبة والصرف الصحي ومياه الأمطار والمياه المعالجة ومحطات الضخ وجسور المشاة وترحيل عدد من أبراج الكهرباء القائمة وغيرها من الخدمات. وأفاد العنزي يأن المشروع سيستخدم فيه ما يقارب 1.700.000 متر مكعب من الخرسانة إضافة إلى 330.000 طن من الحديد و2300.000 طن من مادة الأسفلت. ولفت إلى أن الفترة الزمنية المحددة لإنجاز أعمال عقد البنية التحتية للمدينة تنتهي في نوفمبر 2027، حيث سيجري تنفيذ المشروع على 6 مكونات رئيسية بدءا من أعمال البنية التحتية للطرق الرئيسية وللمناطق الاستثمارية وخزانات مياه الأمطار والمياه المعالجة وتقوم بتنفيذ أعمال العقد فيه شركة مجموعة جيزهوبا الصينية المحدودة.
إلى ذلك، بارك نائب المدير العام لشؤون العلاقات العامة والتطوير في المؤسسة عمر الرويح بدء تنفيذ أعمال البنية التحتية لمدينة جنوب سعد العبدالله. وأشار الرويح في تصريح مماثل الى أن العاملين في المؤسسة من كل القطاعات يبذلون جهودا كبيرة من أجل إتمام طرح وترسية العقود دون أي تأخير، مشيدا بما يتم تقديمه من خدمات لتحقيق الخدمة الشاملة للمواطنين.
وذكر أن المؤسسة مستمرة في توزيع القسائم السكنية في مدينة جنوب سعد العبدالله حيث وزعت حتى نهاية الشهر الماضي 11897 قسيمة على المواطنين أصحاب الطلبات القائمة حتى نهاية العام 2006، إلى جانب تخصيص 7602 طلب آخر.

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