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الكهرباء تسجل 159 ألف مادة بقيمة 58 558 مليون دينار في النظام الحكومي

1/10/2024 2:54:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دارين العلي
تبدأ وزارة الكهرباء والماء تسجيل المواد الموجودة بمخازنها على نظام خاص «اوراكل»، وهو نظام إدارة المخزون ضمن الإدارة المالية للحكومة.
وقالت مصادر في الوزارة إن عدد هذه المواد 159 ألف مادة، والقيمة المالية الإجمالية لها تبلغ 58.558 مليون دينار.
وبينت المصادر أنه سيتم تسجيل بيانات هذه المواد على النظام المذكور من خلال تدقيق مفصل لكل مادة، وذلك لإحكام الرقابة على آلية صرف ومتابعة هذه المواد باعتبارها مالا عاما وجب المحافظة عليه، وتنفيذا للمادة 1 أحكام عامة من التعميم رقم 10 لسنة 2016.
وأشارت المصادر إلى أن تسجيل هذه المواد الموجودة في مخازن الوزارة كان من المفترض منذ عام 2016 في جميع المخازن التابعة للوزارة إلا أن بطء الدورة المستندية والمراسلات بين الوزارة ووزارة المالية، لكن ضخامة عدد هذه المواد حال دون تنفيذ هذا الإجراء الخاص بالتسجيل.
وبينت المصادر أن تنفيذ هذا الإجراء سيسقط ملاحظة مهمة من ملاحظات ديوان المحاسبة التي تؤخذ على الوزارة سنويا وتدون في التقرير السنوي لتقييم الأداء، لاسيما أن الوضع الحالي لهذه المواد يؤدي إلى عدم تطابق جميع المواد الموجودة في مخازن الوزارة وعددها بتقرير لجنة الجرد السنوية، ما يمنع إحكام الرقابة عليها.

MENAFN10012024000130011022ID1107705974

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