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الساير توفير الرعاية الصحية لمتضرري النزاعات الدولية

1/10/2024 2:54:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت جمعية الهلال الأحمر عن تحقيق إنجازات كبيرة خلال العام 2023 بفضل دعم ورعاية القيادة السياسية، ما أسهم في إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين حول العالم.
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية د. هلال الساير لـ«كونا» بمناسبة الذكرى الـ58 لتأسيس الجمعية إن (الهلال الأحمر الكويتي) حققت العديد من الإنجازات ونفذت مشروعات إنسانية في العديد من دول العالم لاسيما تلك التي واجهت الكوارث الطبيعية أو الأزمات الانسانية.
وأضاف الساير أن هذا النهج الإنساني في العطاء الذي تمارسه الجمعية هو نتيجة التوجيهات السامية من القيادة السياسية التي عملت بجهد لتكون الديبلوماسية الإنسانية نهجا كويتيا متكاملا من خلال مشاريع الجمعية داخل البلاد وخارجها والمنسجمة مع رؤيتها الإنسانية. وأوضح أن الجمعية جسدت مفهوم الإنسانية الشامل والعطاء اللامحدود للمحتاجين، وظهر ذلك واضحا في استمرار المساعدات للشعوب المنكوبة في سورية واليمن والسودان وليبيا وأوكرانيا والمغرب وباكستان وافغانستان وتركيا والصومال وبنغلاديش واليمن والأشقاء في فلسطين لاسيما في قطاع غزة.
وأشار إلى أن الجمعية تواصل للسنة الـ13 تقديم العون للأسر السورية النازحة في الدول المجاورة في الأردن ولبنان وتركيا، كما أن الجمعية قدمت إغاثات عاجلة وكبيرة للأشقاء بقطاع غزة بشكل مباشر عبر توزيع المساعدات الاغاثية والطبية وسيارات الإسعاف والإيواء من خلال الجسر الجوي الاغاثي. وأكد الساير أن الجمعية لم تدخر جهدا في سبيل توفير الرعاية الصحية للمحتاجين والمتضررين من النزاعات الدولية وتنفيذ برامج التأهيل والتدريب للمتطوعين وغيرهم من العاملين بالجهات الأخرى بالكويت. وأضاف أن المساعدات شملت عدة قطاعات أبرزها الصحة والأمن الغذائي وسبل العيش ومشاريع تعليمية رائدة اضافة إلى مجالات المياه والطاقة والنقل.
وبين أن الجمعية قدمت مساعدات إنسانية على مدار العام للأسر المحتاجة والمتعففة داخل البلاد شملت الاسر المسجلة بكشوفات الجمعية، إذ قدمت لهم المساعدات الغذائية والعلاج الطبي والكسوة وكفالة الطالب وبرامج دعم التعليم وبرامج دعم المرأة والاسرة وبرنامج توفير الأجهزة للأسرة المحتاجة وتوفير متطلبات مركز الايواء.
وذكر أن الجمعية أطلقت العديد من البرامج التوعوية الإنسانية تزامنا مع الايام الدولية والعالمية وأبرزها اليوم العالمي للتبرع بالدم واليوم العالمي للعمل الإنساني وشهر التوعية بسرطان الثدي والاحتفال بيوم الهلال الخليجي واليوم العالمي للتطوع.
وأفاد بأن الجمعية دشنت خلال العطلة الصيفية الماضية نادي المتطوع الصغير بمشاركة أكثر من 100 طفل إضافة إلى دعمها الجهود في تمكين المرأة من خلال المشاريع المحلية والدولية.
وقال الساير إن الخدمات الطبية من أهم مجالات عمل الجمعية على الصعيدين المحلي والدولي في ضوء رسالتها الهادفة إلى تحسين حياة الضعفاء والارتقاء الشامل فيما يتعلق بالصحة والسلامة.
ولفت إلى أن الجمعية حرصت على تنويع أنشطتها لتشمل جميع الجوانب الصحية من إسعاف ورعاية وطبية طارئة وتثقيف صحي وتوفير الإسعافات العاجلة لضحايا الكوارث والأزمات من توفير الادوية والأجهزة الطبية وإجراء العمليات الجراحية وتجهيز المستشفيات وإنشاء العيادات المتنقلة.
وذكر أن الجمعية تتبنى المبادرات التي تدعم قدرات المتطوعين وتطور مهاراتهم الميدانية وتعزز جهودهم في التصدي للقضايا الإنسانية وفقا لأفضل الممارسات في هذا المجال الحيوي والمهم، مشيدا بالأعمال التطوعية والإنسانية التي قاموا بها.

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