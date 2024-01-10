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العسعوسي استمرار التعاون المثمر بين كونا وقطاع الإعلام الخارجي

1/10/2024 2:54:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) زار وفد من إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الإعلام مقر وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اطلع أعضاؤه خلالها على آلية عملها بمختلف قطاعاتها وإداراتها وخدماتها الإخبارية، لاسيما مركز المعلومات والأبحاث وواحة «كونا» الذكية وبقية أقسام الوكالة.
وتعرف أعضاء الوفد عن كثب خلال زيارتهم إلى مركز المعلومات والأبحاث في «كونا» على دوره ومنهجيته العلمية والمهنية في التعامل مع الخبر والمعلومة، وتولى القائمون على المركز تقديم عرض واف عن عمليات الأرشفة وتجميع وتصنيف المواد الإخبارية ومختلف الأشكال والأنواع الإعلامية للمواد التي تبثها «كونا» إلى جانب إعداد التقارير والدراسات والدوريات والبحوث التي يصدرها المركز.
كما جال أعضاء الوفد في واحة «كونا» الذكية وتعرفوا على طبيعة عملها وأهمية دورها في مواكبة مفهوم الإعلام الجديد واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى الإعلامي وتقديمه.
وأشادت مديرة شؤون الإعلام الخارجي في الوزارة عائشة العسعوسي خلال الزيارة بالدور الإعلامي الذي تؤديه وكالة «كونا» باعتبارها مصدرا موثوقا للأخبار المحلية والعالمية وبقية المواد الإخبارية.
وأشارت العسعوسي إلى ضرورة استمرار التعاون المثمر بين وكالة «كونا» وقطاع الإعلام الخارجي بالوزارة بغية الارتقاء برسالة الإعلام الكويتي ككل.
وقد ضم الوفد الزائر مدير شؤون الإعلام الخارجي بوزارة الإعلام عائشة العسعوسي والمستشارة منال الهاجري ومجموعة من موظفي القطاع، فيما كان في استقبال الوفد خلال الزيارة مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة في «كونا» عصام الرويح ورئيس مركز التصوير في الوكالة هاني العوض ومديرة تحرير رئيس مشروع «واحة كونا الذكية» مريم الزنكي ورئيسة قسم مصادر المعلومات في مركز المعلومات والأبحاث ابتهال المزيني وسكرتير تحرير في إدارة التحرير الإلكتروني عالية تيفوني.

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