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تفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين الإطفاء والحرس الوطني

1/10/2024 2:54:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد، وفدا من الحرس الوطني المكلفين بمتابعة بروتوكول التعاون لعرض واعتماد الخطة الزمنية لتفعيل بنود التعاون المشترك بين وقوة الإطفاء والحرس الوطني العام لسنة 2024.
وأشاد الفريق المكراد بالدور الفاعل والمجهود المتميز للتعاون بين قوة الإطفاء والحرس الوطني من خلال البروتوكول والجهد المبذول في تحقيق التميز بالتعاون المؤسسي وتطوير العمل المشترك بين مؤسسات وأجهزة الدولة، من خلال تفعيل مثل هذه البروتوكولات.
وتتضمن الخطة الزمنية تحديد مواعيد الاجتماعات التنسيقية للجهتين والحملات الإعلامية والتمارين الميدانية المشتركة وفترات التعايش بين ضباط وأفراد الجهتين، والمشاركة في الدورات التدريبية التي تقدمها قوة الإطفاء لمنتسبي وحدة الإطفاء والإنقاذ بالحرس الوطني من دورات في مكافحة الحرائق والإنقاذ البحري تحت إشراف إدارة تدريب قوة الإطفاء بقطاع تنمية الموارد البشرية.

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