Thursday, 11 January 2024 05:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأوقاف اختتمت حافلتي لتعزيز القيم التربوية

1/10/2024 2:54:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبوالسعود
اختتمت إدارة التأهيل بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالتعاون مع وزارة التربية الفصل الدراسي الأول لمشروع حافلتي لتعزيز القيم التربوية المجتمعية تحت شعار «أسرة مطمئنة وطن آمن». وأكدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تحقيق أهدافها التربوية القيمية في جميع مدارس محافظات الكويت الست بعدد 96 مدرسة للمرحلتين (متوسط - ابتدائي) بنين وبنات على أيدي متخصصين وخبراء في تعزيز القيم والسلوكيات الإيجابية مع التغذية الإيمانية لدى الجيل الصاعد وبأساليب تحفيزية سهلة جذابة ماتعة ميسرة للتطبيق.
وأعربت الجهات المدرسية والتربوية عن إعجابها الكبير بما تم تقديمه مشيدة بالدور التوعوي المتميز في نبذ العنف والتنمر والتنحي عن السلبيات واستبدالها بالسلوكيات الإيجابية، محققة أهداف البرنامج في حماية المجتمع من الظواهر السلبية ونشر الوعي الفكري والتنموي والقيمي مكللا برقابة إيمانية ذاتية مع تحمل للمسؤولية لدى الطلبة.

MENAFN10012024000130011022ID1107705970

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث