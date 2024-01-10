بدر المطيري 5 اتفاقيات لخدمة ضيوف الرحمن وتقديم أفضل سبل الرعاية لحجاج الكويت

محمد المطيري: القنصلية في جدة حريصة على تقديم التسهيلات اللازمة لبعثة الحج وتذليل العقبات



أكد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية د.بدر المطيري حرص الوزارة على تقديم أفضل سبل الرعاية وجودة الخدمات لخدمة ضيوف الرحمن من الكويت.

جاء ذلك في تصريح للدكتور المطيري لـ «كونا» على هامش مشاركته في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة بنسخته الثالثة الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة السعودية والمقام في مدينة جدة.

وذكر د.المطيري أن المعرض قام بتسهيل اللقاءات للوزارة والتعاون بين الحملات الكويتية ومختلف الشركات للاطلاع على الخدمات المقدمة بغية اختيار الأفضل لخدمة حجاج الكويت.

وقال إن مشاركة الكويت في المعرض ستشهد توقيع 5 اتفاقيات تعنى بخدمة ضيوف الرحمن، الاتفاقية الأولى خاصة بترتيبات شؤون حجاج الكويت لموسم 1445 هجري مع وزارة الحج والعمرة السعودية. وأضاف أن الاتفاقية الثانية مع شركة مطوفي حجاج الدول العربية لتقديم الخدمات لحجاج الكويت في المشاعر المقدسة، أما الثالثة فهي مع مكتب الوكلاء الموحد لتنسيق استقبال الحجاج، والاتفاقية الرابعة ستكون مع شركة نقابة السيارات لتوفير الحافلات لنقل الحجاج أثناء المناسك، أما الخامسة والأخيرة فستكون مع وزارة الحج والعمرة لتفويج وتنقلات الحجاج أثناء أداء مناسك الحج. وأشاد د.المطيري بما تقدمه حكومة المملكة من خدمات وإمكانات مادية وبشرية ضخمة وما تنفذه من مشاريع لتطوير الخدمات وزيادة الطاقة الاستيعابية في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة والطرق المؤدية إليها ومنافذ قدوم الحجاج الجوية والبرية والبحرية لتقديم أقصى درجات الرعاية والراحة والسلامة والأمن للحجاج بشكل عام وحجاج الكويت بشكل خاص. من جهته، أكد القنصل العام للكويت في جدة والمندوب الدائم للكويت لدى منظمة التعاون الإسلامي محمد المطيري في تصريح مماثل لـ «كونا» حرص القنصلية الدائم على تقديم التسهيلات اللازمة لبعثة الحج الكويتية من خلال تذليل كافة العقبات والتحديات التي تواجهها البعثة بشكل عام.

وذكر أن «القنصلية تعتبر جزءا من بعثة الحج الكويتية فهي حلقة الوصل بين البعثة ووزارة الخارجية ومنظومة الحج والعمرة والجهات الرسمية في المملكة التي تقدم خدمات لبعثة الحج».

وأضاف أن مشاركة وزارة الأوقاف في المعرض جاءت للاطلاع على مختلف الشركات المعنية التي سيتم تقديمها إلى بعثة الحج، حيث ستقوم بالتوقيع مع أفضل الشركات لتقديم خدماتها في المشاعر المقدسة لخدمة حجاج بيت الله الحرام من الكويت.

وقال إن عناية الكويت بحملات الحج قديمة ومتأصلة، لاسيما أن أول بعثة حج للكويت تأسست عام 1956، معربا عن شكره على حرص القيادة السياسية في الكويت على توفير الرعاية الكريمة لضيوف الرحمن بموسم الحج.

كما أعرب المطيري عن شكره للمملكة العربية السعودية على ما تقدمه من جهود وتسهيلات كبيرة لخدمة ضيوف الرحمن.

ويرأس وفد الكويت المشارك في المؤتمر وكيل وزارة الأوقاف د.بدر المطيري وعضوية وكيل وزارة الأوقاف المساعد للإعلام والعلاقات الخارجية محمد العليم، ومدير إدارة شؤون الحج والعمرة سطام المزين ومراقب شؤون الحج والعمرة عبدالله البعيجان.

ويعقد المؤتمر الذي انطلقت أعماله أمس ويستمر حتى 11 يناير الجاري والذي تنظمه وزارة الحج والعمرة مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن بمشاركة عدد من المهتمين بهذا المجال في أكثر من 80 دولة.