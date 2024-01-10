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سفير سريلانكا لـ الأنباء توقيع اتفاقية خاصة بالمشاورات السياسية مع الكويت قريبا

1/10/2024 2:54:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة دياب
أشاد سفير سريلانكا لدى البلاد كانديبان بالا بالعلاقات الكويتية - السيرلانكية والتي وصفها بالممتازة والتاريخية، حيث بدأت منذ 54 عاما مضت.
ولفت بالا - في تصريح خاص لـ «الأنباء» - إلى تطور العلاقات الثنائية بين البلدين بشكل ملحوظ على كافة الاصعدة ومختلف مجالات التعاون. وأضاف: الزيارات المتبادلة بين البلدين تكشف عمق العلاقات الثنائية مع الكويت، موضحا أن لديهم تعاونا مميزا مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
وأشار إلى لقاء وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم العبدالله مع نظيره السريلانكي في نيويورك والذي وصفه بالودي والذي تناول سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية.
وأوضح أن البلدين يتبادلان الدعم في المحافل الدولية، كاشفا أنه قريبا سيتم توقيع اتفاقية خاصة بالمشاورات السياسية بين البلدين، مشيرا لوجود 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم تسير العلاقات الثنائية بين البلدين. وأوضح أن تعداد الجالية السريلانكية في الكويت يبلغ حوالي 100 ألف نسمة منهم العمالة المحترفة والماهرة والنصف ماهرة ولكن تشكل العمالة المنزلية الجانب الأكبر منهم، موضحـــا ان بــلاده لازالت مستمــرة في إرســـال عمالتها إلى الكويت والتعاون معها في مجال القوى العاملة.

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