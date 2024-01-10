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الزراعة خطة خاصة بالأعياد الوطنية في 6 حدائق نموذجية

1/10/2024 2:54:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية م. ناصر تقي عن خطة الهيئة الخاصة بأعياد الكويت الوطنية التي ستقام في ست حدائق نموذجية وتعنى بتعزيز الثقافة الإيجابية والمسؤولية المجتمعية لدى الجمهور والمحافظة على البيئة.
وقال تقي لـ«كونا» عقب لقائه رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للمهرجانات د. طارق العبيد والمشرف العام للمهرجانات الإعلامي ناصر المهلهل إن جهود الهيئة والجمعية وتعاونهما في هذا الشأن يركزان على العمل من أجل غرس مفهوم الولاء الوطني والشراكة المجتمعية ككل.
وذكر أن مبادرة «السياحة الزراعية المستدامة» بالتعاون مع الجمعية الكويتية للمهرجانات تشكل نقلة نوعية نحو تعزيز المبادرات الخضراء المستدامة في المجتمع بالتقدم المجتمعي في الاستدامة وتقديم نموذج متميز في ترسيخ مبادئ الاستدامة.
وأضاف أن ذلك يتم عبر مبادرات مجتمعية نوعية ضمن إطار أهداف التنمية المستدامة للامم المتحدة وتحقيق الهدف (السابع عشر) من أهداف التنمية المستدامة بشأن الشراكة المجتمعية وتكوين شراكات ناجحة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني تبنى على أهداف ورؤى مشتركة وترسيخ مبادئ الاستدامة في المجتمع من أجل التنمية المستدامة.
ونوه بالدعم الكامل لهيئة الزراعة للمبادرة التي أطلقتها الجمعية الكويتية للمهرجانات المعنية بتعزيز «السياحة الزراعية المستدامة» والتي من شأنها دعم المزارع المنتجة وحث المواطنين على الاهتمام بالمنتج الوطني خصوصا أن المواطن شريك أساسي في الحفاظ على وطنه وبيئته.
من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للمهرجانات د.طارق العبيد في تصريح مماثل لـ«كونا» أن الجمعية أخذت على عاتقها السعي التام لإقامة أنشطة وطنية هادفة.
وأوضح العبيد أن هذه الجهود يندرج تحتها التعاون مع هيئة الزراعة وذلك انطلاقا من الحرص المشترك على الارتقاء بالكويت، كل في موقعه، مثمنا اهتمام ودعم الهيئة للجمعية في إقامة العديد من الأنشطة الوطنية الهادفة.
وأشار إلى أن مبادرة الجمعية «السياحة الزراعية» ستأخذ اهتماما كبيرا وحرصا من الهيئة كونها تدعم المنتج الوطني.
يذكر أن الجمعية الكويتية للمهرجانات أطلقت مبادرة تحت اسم «السياحة الزراعية المستدامة» لتعزيز مفهوم الأمن الغذائي ودعم المنتج الوطني والمزارعين الكويتيين وتحقيق التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

MENAFN10012024000130011022ID1107705966

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