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هوريكا الكويت يستقبل الشيف العالمي غيوم كوفر

1/10/2024 2:54:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ضمن فعالياته المتجددة والنوعية وغير المسبوقة في عالم صناعة الضيافة، يستقبل معرض هوريكا الكويت الثاني عشر، الذي تقام فعالياته يومي 15 و16 الجاري بالتعاون مع «هوسبيتالتي سيرفيسز» وتنظيم «ليدرز جروب»، غيوم كوفر الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون.
وبهذه المناسبة، أوضحت مدير عام شركة ليدرز جروب للاستشارات والتطوير ورئيس اللجنة المنظمة لمعرض هوريكا الكويت الثاني عشر نبيلة العنجري، أن كوفر من أفضل الشيفات في فرنسا وعلى مستوى العالم.
ولفتت إلى أنه يتمتع بسيرة مهنية متميزة، حيث قضى أكثر من 25 عاما في قصر الإليزيه، كما أنه صاحب خبرات كبيرة ومتراكمة في عالم الضيافة، وأن تواجد تلك الشخصية ضمن فعاليات المعرض يمثل إضافة كبيرة للعارضين المشاركين من الشركات وممثلي الجهات المختلفة.
وبينت أن كوفر عاصر 4 رؤساء في فرنسا ضمن فترة عمله، وقالت إنه منذ اختياره ممثلا شخصيا للرئيس ماكرون في 2021 قام غيوم كوفر بزيارة العديد من الدول للتعريف وتسويق المطبخ الفرنسي، كما أنه يعد من أفضل المحكمين الدوليين في الحفلات العالمية، مضيفة أن خبرات كوفر ستنعكس إيجابا على المشاركين من ناحية، وسيمنحهم فرصا كبيرة للتعرف عن قرب عن المزايا الكبيرة للمطبخ الفرنسي.
وأوضحت أن المعرض سيشهد حضورا كبيرا ولافتا للسفراء ممثلي البعثات الديبلوماسية في الكويت والشركات العاملة بقطاع الضيافة، بالإضافة إلى فعاليات أخرى متميزة.

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