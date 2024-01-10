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إيقاف 13 مكتبا لاستقدام العمالة المنزلية

1/10/2024 2:54:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
أعلنت اللجنة الثلاثية المكونة من وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة التجارة عن أنها خلال ثاني أيام تطبيق القرار الوزاري الخاص بأسعار استقدام العمالة المنزلية والبيان المشترك بشأن الالتزام باستخدام أجهزة الـ K-Net في عمليات تحصيل الرسوم، قامت بعمل جولات تفتيشية على مكاتب استقدام العمالة المنزلية في مختلف المحافظات، والتي أسفرت عن 4 مخالفات «عقود مخالفة»، حيث سيتم تطبيق مادة 11 الفقرة 2 القرار الوزاري 22 لسنة 2022 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون 68 لسنة 2015، و2 مخالفة بشأن إعادة تشغيل العمالة المسترجعة، وتطبيق المادة 24 من القانون رقم 68 لسنة 2015 بإيقاف المكتب لمدة 6 أشهر.
كما أسفرت الجولة التفتيشية عن ضبط 6 مكاتب لاستقدام العمالة المنزلية ليست لديها أجهزة الـ K-Net وذلك بالمخالفة لتعاميم وزارة التجارة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها، وذلك بإيقافها وإحالتها لجهة التحقيق بحسب القرار الوزاري 99 لسنة 2022 لوزير التجارة الصادر بتاريخ 7 أغسطس 2022، وإغلاق مكتب لعدم الالتزام بالأسعار الجديدة، ما يعد مخالفة لقانون وزارة التجارة، وسيحال إلى النيابة.
وتهيب اللجنة بأصحاب مكاتب استقدام العمالة بضرورة التزام بالقانون والقرارات والتعاميم الوزارية ذات الصلة حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية، علما بأن الجولات التفتيشية مستمرة بشكل يومي، وذلك للكشف عن المخالفين.

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