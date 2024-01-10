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وزير الشؤون المكشات 2 نقلة نوعية لدعم السياحة والترفيه في الكويت

1/10/2024 2:54:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود إن مشروع «المكشات 2» يعتبر نقلة نوعية لدعم السياحة والترفيه في الكويت. وأكد الشيخ فراس السعود، في تصريح لـ «كونا» خلال جولة تفقدية لمشروع «المكشات 2» في موقع الجزيرة الشمالية لجسر جابر، ضرورة تذليل كل العقبات وتقديم أفضل ما يمكن ليخرج المشروع بأفضل صورة ممكنة تماشيا مع توجيهات مجلس الوزراء بدعم السياحة والترفيه في البلاد. وشدد على حرص «الشؤون» لدعم الأسر المنتجة المنتسبة للوزارة والمبدعين من ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الحرف اليدوية، معتبرا أن مشروع «المكشات 2» بما يمثله من طراز وطني يحاكي التراث الكويتي الأصيل بنكهة حضارية يعد صورة مشرفة تستحق الإشادة والدعم. وأوضح أن هذا المشروع يمثل تعاونا وشراكة متميزة بين العديد من الجهات الحكومية والأهلية التي تم تخصيص أماكن لها لعرض خدماتها وإقامة الأنشطة والفعاليات المختلفة، كما أنه يمثل نقلة نوعية لدعم السياحة والترفيه في الكويت.

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