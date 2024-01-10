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بالفيديو الصديقي لـ الأنباء تحرير 7 مخالفات تغذوية في العاصمة

1/10/2024 2:54:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حنان عبدالمعبود
أسفر عدد من الجولات التفتيشية التي قام بها مفتشو الهيئة العامة للغذاء والتغذية بمنطقة العاصمة لسوق المباركية وأسواق الجملة بمنطقة الشويخ الصناعية عن 7 مخالفات، منها تداول أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومخالفات عدم الالتزام باشتراطات النظافة العامة.
وقال مراقب تفتيش محافظة العاصمة بالهيئة العامة للغذاء والتغذية عبدالله الصديقي، في تصريح لـ «الأنباء» خلال جولة لمفتشي الهيئة في أسواق المباركية، ان الجولة مخصصة لأسواق اللحم والخضراوات والفاكهة وسوق السمك بالمباركية، وأسفرت عن ضبط مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الأدمي أغلبها بالخضراوات والفاكهة، حيث تم ضبط مواد عبارة عن فاكهة التفاح مستورد فاسد لوجود عفن ظاهري، حيث تم عمل محاضر مخالفة بيع مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي لثلاث بسطات للخضراوات والفاكهة، كما تم أيضا التفتيش على سوق السمك، والتأكد من صلاحية الأسماك المعروضة به، حيث تبين أن جميع الأسماك الموجودة بالسوق صالحة للاستهلاك الآدمي حيث تم التأكد من جميع الأنواع سواء محلي أو مستورد. وأشار الصديقي الى أن الجولة ـ التي رافقته فيها «الأنباء» ـ شملت كذلك التفتيش على سوق اللحم للتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة، وكذلك الأختام الموجودة عليها، ناصحا المستهلكين بضرورة التأكد من وجود تاريخ الذبح على اللحم، مبينا ان صلاحية الذبيحة تكون 10 أيام وكذلك التأكد من شكل ورائحة اللحم، مشيرا إلى أنه خلال الجولة جرى التأكد من صلاحية جميع اللحوم الموجودة بسوق المباركية، وكذلك المحلات أيضا للتأكد من كونها مستوفية لجميع الاشتراطات. وأوضح أن فصل الشتاء من الأوقات الجيدة للأغذية، مشيرا الى انه في الشتاء مع برودة الطقس فإن الأجواء تكون مناسبة لعرض الأغذية، ومنها الأسماك سواء محلية أو مستوردة لتظل طازجة لوقت طويل، على عكس وقت الصيف حيث تكون سريعة التلف والتغير في خواصها الطبيعية، بينما اللحوم تلزمها أجواء باردة بشكل مستمر سواء صيفا أو شتاء، ولا بد ان تكون داخل الثلاجات، حيث لها اشتراطات يجب تنفيذها كاملة خاصة للذبيحة المعلقة.
ونصح الصديقي المستهلكين بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها، وقال: نحن نقوم بجولاتنا التفتيشية ونحاول تحقيق الأمن الغذائي قدر الإمكان، وعيننا الثانية هي المستهلك، فإذا ما تم رصد أخطاء او كان احد لديه ملاحظات بمسمكة أو ملحمة أو مطعم أو أي منشأة غذائية فعليه التواصل مع العلاقات العامة بالهيئة العامة للغذاء والتغذية بالخط 1807770، حيث العلاقات العامة يبلغون الشكوى لمراكز التفتيش والذين بدورهم يأخذون الشكوى بعين الاعتبار ويتخذون الإجراء المناسب سواء بالمخالفة أو عمل تعهد. واختتم الصديقي مبينا أن التفتيش يتم على جميع المنشآت الغذائية سواء مطاعم أو مخازن، جمعيات تعاونية وأسواق مركزية، مبينا أن الفرق التفتيشية بالشويخ وجدت بعض المحلات غير مستوفية لاشتراطات النظافة، حيث تم عمل محاضر مخالفة لثلاثة محلات ومخزن.

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