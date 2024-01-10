Thursday, 11 January 2024 05:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير الخارجية افتتح مركز الأمن السيبراني للوزارة

1/10/2024 2:54:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) افتتح وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله مركز الأمن السيبراني لوزارة الخارجية، وذلك من منطلق حرص الوزارة واهتمامها بحفظ الأمن السيبراني في ديوانها العام وبعثاتها الديبلوماسية والقنصلية في الخارج ضد التهديدات والمخاطر السيبرانية وتأمين وحماية منظومتها المعلوماتية وبنيتها التحتية والتصدي والاستجابة لحوادث ومؤشرات الاختراق وهجمات الأمن السيبراني والتعامل السريع معها والحد من آثارها.
وذكرت «الخارجية» في بيان لها، أن المركز يعد أيضا إحدى الركائز الرئيسية في المنظومة التقنية لوزارة الخارجية ورافدا أساسيا لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات فيها.
وأوضحت أن المركز ينضوي تحت مظلة المركز الوطني للأمن السيبراني في الكويت، وضمن المنظومة التي تتخذها الدولة لحماية مؤسساتها من المخاطر والتهديدات السيبرانية الداخلية والخارجية بالتعاون والتنسيق بين المركز الوطني والجهات المعنية في الدولة.
وبينت الخارجية أن المركز يهدف كذلك إلى تعزيز الوعي وتقديم الدعم والاستشارة اللازمين لمنتسبي الوزارة في مجال الأمن السيبراني ووضع السياسات والأطر اللازمة للحد من التهديدات والمخاطر السيبرانية سواء كانت من داخل الدولة أو خارجها.

MENAFN10012024000130011022ID1107705961

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث