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رئيس محكمة التمييز يصدر قرارا بحصر الطعون المقيدة قبل 1/1/2015

1/10/2024 2:54:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبوالسعود
أصدر رئيس محكمة التمييز المستشار د.عادل بورسلي قرارا رقم 3 لسنة 2024 بتكليف مدير إدارة كتاب المحكمة بحصر الطعون بالتمييز التي تم قيدها قبل تاريخ 1/1/2015، وإعداد كشوف بكل نوع منها وما يخص كل دائرة من دوائر المحكمة. وجاء في القرار، الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، انه يتم تجهيز ملفات الطعون ومرفقاتها وفرزها بالتنسيق مع المكتب الفني للمحكمة ثم عرضها على المستشارين رؤساء الدوائر ـ كل فيما يخصه ـ على ان يخطر المعنيون بصورة من هذا القرار.

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