رئيس محكمة التمييز يصدر قرارا بحصر الطعون المقيدة قبل 1/1/2015

(MENAFN
- Al-Anbaa) أسامة أبوالسعود
أصدر رئيس محكمة التمييز المستشار د.عادل بورسلي قرارا رقم 3 لسنة 2024 بتكليف مدير إدارة كتاب المحكمة بحصر الطعون بالتمييز التي تم قيدها قبل تاريخ 1/1/2015، وإعداد كشوف بكل نوع منها وما يخص كل دائرة من دوائر المحكمة. وجاء في القرار، الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، انه يتم تجهيز ملفات الطعون ومرفقاتها وفرزها بالتنسيق مع المكتب الفني للمحكمة ثم عرضها على المستشارين رؤساء الدوائر ـ كل فيما يخصه ـ على ان يخطر المعنيون بصورة من هذا القرار.
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