التأمينات إيداع فروقات الحد الأدنى للرواتب في حسابات المتقاعدين وتغطية 78 % من المستفيدين

التأمينات إيداع فروقات الحد الأدنى للرواتب في حسابات المتقاعدين وتغطية 78 % من المستفيدين
التاريخ
1/10/2024 2:54:38 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنها بدأت في إيداع فروقات الحد الأدنى في حسابات المتقاعدين المستفيدين من القانون رقم 121 لسنة 2023، مؤكدة أنها غطت 78% من إجمالي المستفيدين، والعمل جار لصرف الفروقات لبقية المتقاعدين.
MENAFN10012024000130011022ID1107705959
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.