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التأمينات إيداع فروقات الحد الأدنى للرواتب في حسابات المتقاعدين وتغطية 78 % من المستفيدين

1/10/2024 2:54:38 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنها بدأت في إيداع فروقات الحد الأدنى في حسابات المتقاعدين المستفيدين من القانون رقم 121 لسنة 2023، مؤكدة أنها غطت 78% من إجمالي المستفيدين، والعمل جار لصرف الفروقات لبقية المتقاعدين.

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