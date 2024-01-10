Thursday, 11 January 2024 05:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


(الإعلام): نعمل على طباعة أكبر دفعة كتب مدرسية بالتعاون مع (التربية)

1/10/2024 2:44:27 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 10 - 1 (كونا) -- قال الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات بوزارة الإعلام لافي السبيعي إن الوزارة تقوم بوضع خطة طباعة أكبر دفعة كتب دراسية بتاريخ مطبعة الحكومة بالتعاون مع وزارة التربية ممثلة بقطاع البحوث التربوية والمناهج.
وذكر السبيعي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء أن تلك الخطوة تأتي بتوجيهات من وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية عبدالرحمن المطيري والتي سيكون لها الأثر في تعظيم إيرادات الوزارة ما بين مليونين إلى ثلاثة ملايين دينار كويتي.
وأضاف أنه سيتم التنسيق مع وزارة التربية لاستلام المقررات الدراسية بالكميات المطلوبة للعام الدراسي (2023 - 2024) مبينا أن هذا التعاون يأتي انطلاقا من تفعيل الاستراتيجية الإعلامية وذلك بعد نجاح التجربة الأولى في طباعة الكتب المدرسية في عام 1975.
وأشار إلى أن ذلك يصب في المصلحة العامة وفي إطار التعاون بين الوزارات والهيئات والمؤسسات وبين مطبعة الحكومة بكوادرها الوطنية التي تعمل على زيادة خطتها التشغيلية لسد حاجة الجهات الحكومية. (النهاية)

خ م ج / ن و ف




MENAFN10012024000071011013ID1107705885

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث