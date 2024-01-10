(الإعلام): نعمل على طباعة أكبر دفعة كتب مدرسية بالتعاون مع (التربية)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 10 - 1 (كونا) -- قال الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات بوزارة الإعلام لافي السبيعي إن الوزارة تقوم بوضع خطة طباعة أكبر دفعة كتب دراسية بتاريخ مطبعة الحكومة بالتعاون مع وزارة التربية ممثلة بقطاع البحوث التربوية والمناهج.
وذكر السبيعي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء أن تلك الخطوة تأتي بتوجيهات من وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية عبدالرحمن المطيري والتي سيكون لها الأثر في تعظيم إيرادات الوزارة ما بين مليونين إلى ثلاثة ملايين دينار كويتي.
وأضاف أنه سيتم التنسيق مع وزارة التربية لاستلام المقررات الدراسية بالكميات المطلوبة للعام الدراسي (2023 - 2024) مبينا أن هذا التعاون يأتي انطلاقا من تفعيل الاستراتيجية الإعلامية وذلك بعد نجاح التجربة الأولى في طباعة الكتب المدرسية في عام 1975.
وأشار إلى أن ذلك يصب في المصلحة العامة وفي إطار التعاون بين الوزارات والهيئات والمؤسسات وبين مطبعة الحكومة بكوادرها الوطنية التي تعمل على زيادة خطتها التشغيلية لسد حاجة الجهات الحكومية. (النهاية)
خ م ج / ن و ف
MENAFN10012024000071011013ID1107705885
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.