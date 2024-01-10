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وزير التربية البحريني يشيد بجهود دولة الكويت في دعم المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج

1/10/2024 2:44:26 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من خلود العنزي

المنامة - 10 - 1 (كونا) -- أشاد وزير التربية والتعليم البحريني الدكتور محمد جمعة اليوم الاربعاء بجهود دولة الكويت في دعم المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج وإسهامها في تنفيذ برامجه ونشاطاته لتحقيق تنمية ثقافية شاملة.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير جمعة لوكالة الانباء الكويتية (كونا) خلال مشاركته في ندوة (التعلم الاجتماعي والعاطفي) التي يعقدها المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج بالبحرين.
وقال جمعة إن إقامة المركز العربي للبحوث بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم بالبحرين هذه الندوة الدولية تأتي ضمن باكورة البرامج التي تسعى دول الخليج لتنفيذها.
وأشار إلى أن هذه الندوة تبين أهمية التعلم الاجتماعي والعاطفي وانعكاساته على سلوكيات الطلاب والتحصيل العلمي بشكل أفضل وتسلط الضوء على دور التوجهات الجديدة في عملية التعليم وسبل إدماجها داخل المنظومة التعليمية.
واشاد بمستوى المشاركين في الندوة الذين يعتبرون من نخبة المتحدثين في مجال التعلم الاجتماعي والعاطفي على المستوى الإقليمي والدولي.
وأعرب عن أمله في أن تخدم مخرجات هذه الندوة مسيرة التربية والتعليم بدول مجلس التعاون وتحقق تطلعات وزارات التربية والتعليم في دول الخليج نحو إدماج أفضل الممارسات الدولية في مجال التعليم من أجل تطوير المنظومة التعليمية وخدمة الاهداف المشتركة لمختلف الأجهزة في دول مجلس التعاون لاسيما في الجانب التعليمي. (النهاية) خ ن ع / أ م س

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