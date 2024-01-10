وزير التربية البحريني يشيد بجهود دولة الكويت في دعم المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) من خلود العنزي
المنامة - 10 - 1 (كونا) -- أشاد وزير التربية والتعليم البحريني الدكتور محمد جمعة اليوم الاربعاء بجهود دولة الكويت في دعم المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج وإسهامها في تنفيذ برامجه ونشاطاته لتحقيق تنمية ثقافية شاملة.
جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير جمعة لوكالة الانباء الكويتية (كونا) خلال مشاركته في ندوة (التعلم الاجتماعي والعاطفي) التي يعقدها المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج بالبحرين.
وقال جمعة إن إقامة المركز العربي للبحوث بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم بالبحرين هذه الندوة الدولية تأتي ضمن باكورة البرامج التي تسعى دول الخليج لتنفيذها.
وأشار إلى أن هذه الندوة تبين أهمية التعلم الاجتماعي والعاطفي وانعكاساته على سلوكيات الطلاب والتحصيل العلمي بشكل أفضل وتسلط الضوء على دور التوجهات الجديدة في عملية التعليم وسبل إدماجها داخل المنظومة التعليمية.
واشاد بمستوى المشاركين في الندوة الذين يعتبرون من نخبة المتحدثين في مجال التعلم الاجتماعي والعاطفي على المستوى الإقليمي والدولي.
وأعرب عن أمله في أن تخدم مخرجات هذه الندوة مسيرة التربية والتعليم بدول مجلس التعاون وتحقق تطلعات وزارات التربية والتعليم في دول الخليج نحو إدماج أفضل الممارسات الدولية في مجال التعليم من أجل تطوير المنظومة التعليمية وخدمة الاهداف المشتركة لمختلف الأجهزة في دول مجلس التعاون لاسيما في الجانب التعليمي. (النهاية) خ ن ع / أ م س
MENAFN10012024000071011013ID1107705884
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.