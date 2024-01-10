العاهل البحريني يؤكد خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي ضرورة وقف إطلاق النار في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 10 - 1 (كونا) -- أكد عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة اليوم الأربعاء ضرورة العمل على وقف إطلاق النار في غزة وحماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع ومنع تهجيرهم.
جاء ذلك خلال استقبال الملك حمد بن عيسى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي يزور المنامة ضمن جولته في المنطقة لبحث تطورات العدوان الإسرائيلي على غزة.
وقالت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) إن العاهل البحريني ووزير الخارجية الأمريكي أكدا أهمية إيجاد أفق للسلام الشامل والدائم في المنطقة باعتباره السبيل الأمثل لتعزيز السلم والأمن ومنع توسيع الصراع بما يهدد السلم الإقليمي.
وأعرب الملك حمد بن عيسى عن اعتزاز البحرين بعلاقاتها التاريخية الراسخة وشراكتها الوثيقة مع الولايات المتحدة التي تمتد لتاريخ طويل من التفاهم والتعاون والتنسيق المشترك بما يعزز مصالحهما المتبادلة على المستويات كافة.
وأكد حرص البحرين الدائم على توثيق علاقات الشراكة الإستراتيجية وتطلعها لتوثيق التنسيق والتعاون مع الولايات المتحدة بما يحقق المنافع المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.
من جهته أكد بلينكن دعم الولايات المتحدة لاتخاذ تدابير ملموسة لإقامة دولة فلسطينية مشددا على رفض التهجير القسري للفلسطينيين سواء في غزة أو الضفة الغربية.
وخلال اللقاء استعرض الجانبان مسار العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتعزيز أطر التعاون الثنائي والعمل المشترك في جميع المجالات.
كما بحثا التطورات الإقليمية والدولية والتطورات في منطقة الشرق الأوسط بما فيها الأوضاع في قطاع غزة. (النهاية)
خ ن ع / ه س ص
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