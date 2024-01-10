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العاهل البحريني يؤكد خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي ضرورة وقف إطلاق النار في غزة

1/10/2024 2:44:25 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 10 - 1 (كونا) -- أكد عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة اليوم الأربعاء ضرورة العمل على وقف إطلاق النار في غزة وحماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع ومنع تهجيرهم.
جاء ذلك خلال استقبال الملك حمد بن عيسى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي يزور المنامة ضمن جولته في المنطقة لبحث تطورات العدوان الإسرائيلي على غزة.
وقالت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) إن العاهل البحريني ووزير الخارجية الأمريكي أكدا أهمية إيجاد أفق للسلام الشامل والدائم في المنطقة باعتباره السبيل الأمثل لتعزيز السلم والأمن ومنع توسيع الصراع بما يهدد السلم الإقليمي.
وأعرب الملك حمد بن عيسى عن اعتزاز البحرين بعلاقاتها التاريخية الراسخة وشراكتها الوثيقة مع الولايات المتحدة التي تمتد لتاريخ طويل من التفاهم والتعاون والتنسيق المشترك بما يعزز مصالحهما المتبادلة على المستويات كافة.
وأكد حرص البحرين الدائم على توثيق علاقات الشراكة الإستراتيجية وتطلعها لتوثيق التنسيق والتعاون مع الولايات المتحدة بما يحقق المنافع المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.
من جهته أكد بلينكن دعم الولايات المتحدة لاتخاذ تدابير ملموسة لإقامة دولة فلسطينية مشددا على رفض التهجير القسري للفلسطينيين سواء في غزة أو الضفة الغربية.
وخلال اللقاء استعرض الجانبان مسار العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتعزيز أطر التعاون الثنائي والعمل المشترك في جميع المجالات.
كما بحثا التطورات الإقليمية والدولية والتطورات في منطقة الشرق الأوسط بما فيها الأوضاع في قطاع غزة. (النهاية)

خ ن ع / ه س ص


MENAFN10012024000071011013ID1107705883

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