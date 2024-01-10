مسؤولة إماراتية: قمة المليار متابع بدبي تسهم في تعزيز الاقتصاد الإبداعي والمحتوى الرقمي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) دبي - 10 - 1 (كونا) -- أكدت رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي عضو مجلس دبي الشيخة لطيفة بنت محمد آل مكتوم اليوم الأربعاء أن استضافة الامارات للدورة الثانية لقمة المليار متابع من شأنها المساهمة في تعزيز الاقتصاد الإبداعي الوطني وتطوير منظومة أعمال المحتوى الرقمي.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن الشيخة لطيفة آل مكتوم قولها في كلمة خلال انطلاق فعاليات الدورة الثانية أن القمة ستسهم أيضا في زيادة حجم الفرص الواعدة التي يوفرها هذا القطاع الواعد لصناع المحتوى وأصحاب المواهب.
واعتبرت إن انعقاد القمة يعكس رؤية وتوجيهات قيادة الإمارات بتوفير كل سبل الدعم لصناع المحتوى الرقمي وأصحاب المواهب والمبادرات والأفكار المبتكرة والمستثمرين في مجال الصناعات الإبداعية عبر توفير أفضل بيئة لاحتضانهم ورعايتهم وتنمية مشاريعهم وخلق أفضل بنية تحتية متطورة وتوفير فرص استثنائية لتمكينهم والارتقاء بإمكاناتهم ونمو أعمالهم ومشاريعهم وترسيخ موقع الدولة ليكون عاصمة عالمية لصناعة المحتوى الرقمي.
وقالت أن الزيادة الملحوظة في ارتفاع عدد المشاركين الذي وصل إلى 7000 مشارك في النسخة الثانية من قمة المليار متابع هذا العام تعكس الأهمية المتزايدة التي بات يمثلها هذا الحدث على أجندة الفعاليات الخاصة بصناعة المحتوى على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وبينت أنها "زيادة نوعية ملحوظة" حيث يتابع 3000 صانع محتوى من بين هؤلاء المشاركين أكثر من 6ر1 مليار متابع إضافة إلى مشاركة 200 شركة إنتاج محتوى إعلامي و100 وكالة للإنتاج الرقمي و195 متحدثا متخصصا في صناعة المحتوى الرقمي في العالم يقدمون أكثر من 100 فعالية ملهمة وجلسات نقاشية وورش وحوارات تفاعلية بناءة للإسهام بشكل عملي في نمو صناعة المحتوى الرقمي الذي يمثل مستقبل المحتوى الإبداعي والإعلامي في المنطقة وفي العالم.
يذكر أن القمة تستهدف مخاطبة أكثر من مليار شخص حول العالم برسائل هادفة من خلال استضافة نخبة من أهم وأكبر المؤثرين وصناع المحتوى في مجالات مختلفة فيما تتنوع مجالات المحتوى الرقمي التي يهتم بها المؤثرون المشاركون في القمة ومن بينها قطاعات الإعلام والترفيه والرياضة والتعليم والتكنولوجيا والألعاب والرياضات الإلكترونية والكوميديا والاقتصاد والسياحة وغيرها.
وتعد قمة المليار متابع أول قمة متخصصة في صناعة المحتوى والأكبر من نوعها على مستوى العالم وتقام على مدار يومين بتنظيم من أكاديمية الإعلام الجديد في (متحف المستقبل) و(أبراج الإمارات) بدبي. (النهاية)
س خ م / ر س
MENAFN10012024000071011013ID1107705882
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.