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مسؤولة إماراتية: قمة المليار متابع بدبي تسهم في تعزيز الاقتصاد الإبداعي والمحتوى الرقمي

1/10/2024 2:44:25 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) دبي - 10 - 1 (كونا) -- أكدت رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي عضو مجلس دبي الشيخة لطيفة بنت محمد آل مكتوم اليوم الأربعاء أن استضافة الامارات للدورة الثانية لقمة المليار متابع من شأنها المساهمة في تعزيز الاقتصاد الإبداعي الوطني وتطوير منظومة أعمال المحتوى الرقمي.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن الشيخة لطيفة آل مكتوم قولها في كلمة خلال انطلاق فعاليات الدورة الثانية أن القمة ستسهم أيضا في زيادة حجم الفرص الواعدة التي يوفرها هذا القطاع الواعد لصناع المحتوى وأصحاب المواهب.
واعتبرت إن انعقاد القمة يعكس رؤية وتوجيهات قيادة الإمارات بتوفير كل سبل الدعم لصناع المحتوى الرقمي وأصحاب المواهب والمبادرات والأفكار المبتكرة والمستثمرين في مجال الصناعات الإبداعية عبر توفير أفضل بيئة لاحتضانهم ورعايتهم وتنمية مشاريعهم وخلق أفضل بنية تحتية متطورة وتوفير فرص استثنائية لتمكينهم والارتقاء بإمكاناتهم ونمو أعمالهم ومشاريعهم وترسيخ موقع الدولة ليكون عاصمة عالمية لصناعة المحتوى الرقمي.
وقالت أن الزيادة الملحوظة في ارتفاع عدد المشاركين الذي وصل إلى 7000 مشارك في النسخة الثانية من قمة المليار متابع هذا العام تعكس الأهمية المتزايدة التي بات يمثلها هذا الحدث على أجندة الفعاليات الخاصة بصناعة المحتوى على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وبينت أنها "زيادة نوعية ملحوظة" حيث يتابع 3000 صانع محتوى من بين هؤلاء المشاركين أكثر من 6ر1 مليار متابع إضافة إلى مشاركة 200 شركة إنتاج محتوى إعلامي و100 وكالة للإنتاج الرقمي و195 متحدثا متخصصا في صناعة المحتوى الرقمي في العالم يقدمون أكثر من 100 فعالية ملهمة وجلسات نقاشية وورش وحوارات تفاعلية بناءة للإسهام بشكل عملي في نمو صناعة المحتوى الرقمي الذي يمثل مستقبل المحتوى الإبداعي والإعلامي في المنطقة وفي العالم.
يذكر أن القمة تستهدف مخاطبة أكثر من مليار شخص حول العالم برسائل هادفة من خلال استضافة نخبة من أهم وأكبر المؤثرين وصناع المحتوى في مجالات مختلفة فيما تتنوع مجالات المحتوى الرقمي التي يهتم بها المؤثرون المشاركون في القمة ومن بينها قطاعات الإعلام والترفيه والرياضة والتعليم والتكنولوجيا والألعاب والرياضات الإلكترونية والكوميديا والاقتصاد والسياحة وغيرها.
وتعد قمة المليار متابع أول قمة متخصصة في صناعة المحتوى والأكبر من نوعها على مستوى العالم وتقام على مدار يومين بتنظيم من أكاديمية الإعلام الجديد في (متحف المستقبل) و(أبراج الإمارات) بدبي. (النهاية)

س خ م / ر س



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