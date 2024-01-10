قمة العقبة: قادة الأردن ومصر وفلسطين يؤكدون رفضهم محاولات تصفية القضية الفلسطينية

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- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 10 - 1 (كونا) -- أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الأربعاء رفضهم الكامل لجميع محاولات تصفية القضية الفلسطينية والفصل بين غزة والضفة الغربية اللتين تشكلان امتدادا للدولة الفلسطينية الواحدة.
وذكر الديوان الملكي الأردني في بيان له أن ذلك جاء خلال القمة الثلاثية التي عقدها قادة الأردن ومصر وفلسطين في مدينة العقبة الأردنية على البحر الأحمر لبحث الأوضاع الخطيرة في غزة.
وأكد القادة الثلاثة تصديهم لأي خطط إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة وضرورة إدانتها دوليا والتصدي لها.
كما شددوا على ضرورة الاستمرار في الضغط لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وحماية المدنيين العزل.
وحذروا من محاولات إعادة احتلال أجزاء من غزة أو إقامة مناطق آمنة فيها مؤكدين ضرورة تمكين أهالي غزة من العودة إلى بيوتهم.
كما جددوا التأكيد على ضرورة ضمان إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى غزة بشكل دائم وكاف للتخفيف من الوضع الإنساني المأساوي الذي يعيشه الأهل في القطاع.
ونبه القادة الثلاثة إلى ما يجري في الضفة الغربية من أعمال عدائية يرتكبها المستوطنون المتطرفون بحق الشعب الفلسطيني والانتهاكات للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ما قد يؤدي إلى خروج الوضع في الضفة عن السيطرة وتفجر الأوضاع بالمنطقة.
واتفقوا على إدامة العمل بشكل مشترك بالتنسيق بين الدول العربية ومع الدول الفاعلة لإيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين الذي يعيد للشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة ويضمن قيام دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ونقل البيان عن الملك عبد الله الثاني تحذيره من أي تصعيد قد يؤدي إلى اتساع دائرة الحرب وتعقيد جهود التوصل إلى تهدئة منبها إلى خطورة الأوضاع التي تتطلب جهدا استثنائيا لتحديد الخطوات خلال المرحلة المقبلة.
وذكر البيان أيضا أن العاهل الأردني عقد لقاءين منفصلين مع الرئيس المصري والرئيس الفلسطيني قبيل انعقاد القمة الثلاثية في إطار بحث الجهود المستهدفة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة. (النهاية)
ا ب / ه س ص
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