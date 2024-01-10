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قمة العقبة: قادة الأردن ومصر وفلسطين يؤكدون رفضهم محاولات تصفية القضية الفلسطينية

1/10/2024 2:44:24 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 10 - 1 (كونا) -- أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الأربعاء رفضهم الكامل لجميع محاولات تصفية القضية الفلسطينية والفصل بين غزة والضفة الغربية اللتين تشكلان امتدادا للدولة الفلسطينية الواحدة.
وذكر الديوان الملكي الأردني في بيان له أن ذلك جاء خلال القمة الثلاثية التي عقدها قادة الأردن ومصر وفلسطين في مدينة العقبة الأردنية على البحر الأحمر لبحث الأوضاع الخطيرة في غزة.
وأكد القادة الثلاثة تصديهم لأي خطط إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة وضرورة إدانتها دوليا والتصدي لها.
كما شددوا على ضرورة الاستمرار في الضغط لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وحماية المدنيين العزل.
وحذروا من محاولات إعادة احتلال أجزاء من غزة أو إقامة مناطق آمنة فيها مؤكدين ضرورة تمكين أهالي غزة من العودة إلى بيوتهم.
كما جددوا التأكيد على ضرورة ضمان إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى غزة بشكل دائم وكاف للتخفيف من الوضع الإنساني المأساوي الذي يعيشه الأهل في القطاع.
ونبه القادة الثلاثة إلى ما يجري في الضفة الغربية من أعمال عدائية يرتكبها المستوطنون المتطرفون بحق الشعب الفلسطيني والانتهاكات للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ما قد يؤدي إلى خروج الوضع في الضفة عن السيطرة وتفجر الأوضاع بالمنطقة.
واتفقوا على إدامة العمل بشكل مشترك بالتنسيق بين الدول العربية ومع الدول الفاعلة لإيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين الذي يعيد للشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة ويضمن قيام دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ونقل البيان عن الملك عبد الله الثاني تحذيره من أي تصعيد قد يؤدي إلى اتساع دائرة الحرب وتعقيد جهود التوصل إلى تهدئة منبها إلى خطورة الأوضاع التي تتطلب جهدا استثنائيا لتحديد الخطوات خلال المرحلة المقبلة.
وذكر البيان أيضا أن العاهل الأردني عقد لقاءين منفصلين مع الرئيس المصري والرئيس الفلسطيني قبيل انعقاد القمة الثلاثية في إطار بحث الجهود المستهدفة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة. (النهاية)
ا ب / ه س ص



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