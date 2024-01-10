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مصر: لا رسوم إضافية على المسافرين عبر معبر رفح

1/10/2024 2:44:24 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 10 - 1 (كونا) -- نفى رئيس هيئة الاستعلامات المصرية ضياء رشوان اليوم الأربعاء نفيا قاطعا ما تداولته تقارير اخبارية عن تحصيل السلطات المصرية رسوما إضافية على القادمين من منفذ رفح البري مع قطاع غزة الى الأراضي المصرية مؤكدا أن هذه ادعاءات كاذبة لا اساس لها.
وقال رشوان في بيان صحفي إن بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي تداولت خلال الأيام الأخيرة "ادعاءات كاذبة تتعلق بما يتم تحصيله من رسوم على المسافرين عبر منفذ رفح إلى الأراضي المصرية معتمدة على مصادر مجهولة وفردية ومن دون أي توثيقها".
وأكد عدم صحة مزاعم التحصيل الرسمي لأية رسوم إضافية على القادمين من غزة وكذلك ادعاءات تقاضي جهة غير رسمية مقابلا ماديا نظير العبور إلى الأراضي المصرية.
وأوضح ان ما يتم تحصيله من الجهات الرسمية هو فقط الرسوم المقررة طبقا للقوانين المصرية المنظمة لعمل المعبر وهي ثابتة ولم يطرأ عليها أي زيادة مطلقا.
وأضاف رشوان أنه منذ بدء دخول المساعدات الإغاثية والإنسانية والوقود إلى الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة عبر منفذ رفح لا تقل مساهمة مصر فيها عن 70 بالمئة وتصل حاليا إلى ما يزيد على 150 شاحنة يوميا منها 6 شاحنات وقود "وبالتالي فليس من المنطقي أن تسعى مصر لإضافة أي أعباء وهم في هذه الظروف الكارثية كما تحاول بعض الاطراف الترويج في الفترة الأخيرة".
وقال انه في إطار قيام مصر بواجبها القومي المتواصل تجاه القضية الفلسطينية والأشقاء الفلسطينيين "فهي لم تحصل أي رسوم منهم بعد دخولهم سواء للعلاج أو الإقامة أو حتى خلال انتقالاتهم داخل مصر وسفر بعضهم إلى الخارج".
وكشف رشوان عن أن مصر قد رفضت قطعيا منذ بداية العدوان الاسرائيلي على غزة الاستجابة أو الرضوخ لكل الضغوطات والمغريات الاقتصادية والمالية للقبول بتصفية القضية الفلسطينية أو التهجير القسري للأشقاء الفلسطينيين خارج أراضيهم أو داخلها مقابل إعفاءات أو تسهيلات مادية.
وشدد على أن ما يتردد حاليا يتنافى تماما مع الموقف المصري الثابت والرافض للمتاجرة بالأشقاء الفلسطينيين أو بقضيتهم التي تعتبرها مصر قضيتها الأساسية.
وناشد رشوان كل الأشقاء الفلسطينيين في حال تعرضهم للابتزاز أو الضغط في معبر رفح من أي متربح بقضيتهم الإخطار الفوري للجهات الأمنية المصرية الموجودة في المعبر لاتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة والفورية تجاه هذه الوقائع والقائمين عليها. (النهاية)

م م / ه س ص



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