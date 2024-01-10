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مسؤولة إماراتية: حرصنا على حسن اختيار الأفضل في (جائزة محمد بن راشد) بما يليق بأعمالهم العربية والعالمية

1/10/2024 2:44:24 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من سالم المذن
دبي - 10 - 1 (كونا) -- أكدت الأمين العام لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للابداع الرياضي موزة المري اليوم الأربعاء حرص الأمانة على حسن اختيار الفائزين للجائزة بدورتها ال12 من المبدعين الرياضيين في مجالاتهم بما يليق بأعمالهم المحلية والعربية والعالمية ودعما لجهودهم.
وقالت المري في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بعد حفل ختام الفعالية إن الجائزة وهي إحدى مبادرات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم العالمية حريصة على تقديم وتكريم المبدعين في شتى المجالات الرياضية.
وأضافت أن الجائزة تقدر جهود صانعي المجد الأكثر تميزا وإبداعا في تطوير العمل المؤسسي الرياضي محليا وعربيا وعالميا وصولا إلى زيادة التنافسية الرياضية النزيهة والناتج الرياضي الفكري والتقني كوسيلة تضيف للابداع الإنساني.
وأوضحت أن الجائزة تقام كل سنتين وتحتفي بالمبدعين في المجال ذاته وقد تم اختيار الجائزة لدعم ونشر المعرفة واستشراف المستقبل والريادة وتمكين المجتمع والمساهمة في التنمية الإنسانية المستدامة نظرا لما حققته من رصيد معرفي ومكانة دولية في المجال الرياضي خلال السنوات الماضية لاسيما فيما يتعلق بدعم وتحفيز المبدعين.
وذكرت أن المميز في جائزة هذه السنة هو وجود فئة الناشئين والشباب الأبطال سواء على المستوى الإماراتي أو العربي مبينة أن التصويت كان من قبل الجمهور بإجمالي أكثر من 60 ألف صوت "وقد تلمسنا إقبالا كبيرا عليها خصوصا أن الجائزة تحفز على الإبداع الرياضي".
وقد كرمت الجائزة في دورتها ال12 كلا من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو بجائزة الشخصية الرياضية العالمية والشيخ الدكتور طلال الفهد الأحمد الصباح بجائزة الشخصية الرياضية العربية تقديرا لإسهاماته البارزة في تعزيز الرياضة بالكويت والمنطقة العربية وحبيب نور محمدوف بجائزة الرياضي الذي حقق انجازات رفيعة المستوى على المستوى العالمي بالإضافة إلى ولي عهد عجمان الشيخ عمار بن حميد النعيمي الذي تسلم جائزة الشخصية الرياضية الإماراتية.
كما تم تكريم منتخب المغرب لكرة القدم بجائزة الفريق العربي ومحمد حسن الشمري من العراق بجائزة الإداري العربي علاوة على تكريم الاتحاد الدولي لكرة السلة بجائزة المؤسسة العالمية للابداع الرياضي وتسلمها رئيسه الشيخ سعود بن علي آل ثاني.
وقام كل من النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم ورئيس مجلس دبي الرياضي الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم بتكريم الفائزين ضمن فئات الجائزة من القيادات الرياضية المحلية والعربية والعالمية والرياضيين والمدربين والحكام والمسؤولين من مختلف قطاعات العمل الرياضي في دولة الإمارات والمنطقة العربية والعالم. (النهاية)

س خ م / ر ج



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