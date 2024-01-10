مسؤولة إماراتية: حرصنا على حسن اختيار الأفضل في (جائزة محمد بن راشد) بما يليق بأعمالهم العربية والعالمية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) من سالم المذن
دبي - 10 - 1 (كونا) -- أكدت الأمين العام لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للابداع الرياضي موزة المري اليوم الأربعاء حرص الأمانة على حسن اختيار الفائزين للجائزة بدورتها ال12 من المبدعين الرياضيين في مجالاتهم بما يليق بأعمالهم المحلية والعربية والعالمية ودعما لجهودهم.
وقالت المري في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بعد حفل ختام الفعالية إن الجائزة وهي إحدى مبادرات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم العالمية حريصة على تقديم وتكريم المبدعين في شتى المجالات الرياضية.
وأضافت أن الجائزة تقدر جهود صانعي المجد الأكثر تميزا وإبداعا في تطوير العمل المؤسسي الرياضي محليا وعربيا وعالميا وصولا إلى زيادة التنافسية الرياضية النزيهة والناتج الرياضي الفكري والتقني كوسيلة تضيف للابداع الإنساني.
وأوضحت أن الجائزة تقام كل سنتين وتحتفي بالمبدعين في المجال ذاته وقد تم اختيار الجائزة لدعم ونشر المعرفة واستشراف المستقبل والريادة وتمكين المجتمع والمساهمة في التنمية الإنسانية المستدامة نظرا لما حققته من رصيد معرفي ومكانة دولية في المجال الرياضي خلال السنوات الماضية لاسيما فيما يتعلق بدعم وتحفيز المبدعين.
وذكرت أن المميز في جائزة هذه السنة هو وجود فئة الناشئين والشباب الأبطال سواء على المستوى الإماراتي أو العربي مبينة أن التصويت كان من قبل الجمهور بإجمالي أكثر من 60 ألف صوت "وقد تلمسنا إقبالا كبيرا عليها خصوصا أن الجائزة تحفز على الإبداع الرياضي".
وقد كرمت الجائزة في دورتها ال12 كلا من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو بجائزة الشخصية الرياضية العالمية والشيخ الدكتور طلال الفهد الأحمد الصباح بجائزة الشخصية الرياضية العربية تقديرا لإسهاماته البارزة في تعزيز الرياضة بالكويت والمنطقة العربية وحبيب نور محمدوف بجائزة الرياضي الذي حقق انجازات رفيعة المستوى على المستوى العالمي بالإضافة إلى ولي عهد عجمان الشيخ عمار بن حميد النعيمي الذي تسلم جائزة الشخصية الرياضية الإماراتية.
كما تم تكريم منتخب المغرب لكرة القدم بجائزة الفريق العربي ومحمد حسن الشمري من العراق بجائزة الإداري العربي علاوة على تكريم الاتحاد الدولي لكرة السلة بجائزة المؤسسة العالمية للابداع الرياضي وتسلمها رئيسه الشيخ سعود بن علي آل ثاني.
وقام كل من النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم ورئيس مجلس دبي الرياضي الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم بتكريم الفائزين ضمن فئات الجائزة من القيادات الرياضية المحلية والعربية والعالمية والرياضيين والمدربين والحكام والمسؤولين من مختلف قطاعات العمل الرياضي في دولة الإمارات والمنطقة العربية والعالم. (النهاية)
س خ م / ر ج
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