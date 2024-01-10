وزير (الاشغال): مشروع توسعة محطة الصرف الصحي بأم الهيمان من أهم مشاريع خطة التنمية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) من فيصل الخميلي
الكويت - 10 - 1 (كونا) -- أكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الأشغال العامة بالوكالة الدكتور جاسم الاستاد اليوم الاربعاء ان مشروع توسعة محطة الصرف الصحي بأم الهيمان من اهم مشاريع خطة التنمية في البلاد ومن المشاريع الرائدة في معالجة مياه الصرف الصحي والاستفادة منها.
وأضاف الأستاد في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الاربعاء خلال جولة تفقدية شملت مشروع التوسعة و(محطة ضخ الصرف الصحي) التابعة للمشروع بمنطقة صباح الاحمد أن المشروع يخدم مناطق محافظتي الاحمدي ومبارك الكبير وبتكلفة مالية نحو 5ر1 مليار دينار (نحو 9ر4 مليار دولار) وبطاقة استيعابية تقدر ب500 الف متر مكعب.
واضاف ان اهمية المحطة تكمن بالاستفادة من المياه المعالجة للاستخدام في المزارع والزراعة التجميلية والمحميات وكذلك احتياجات شركة نفط الكويت من هذه المياه بالتوافق مع البيئة فضلا عن الاستفادة من غاز (الميثان) الناتج عن محطات المعالجة لتوليد الطاقة للمحطة.
واوضح ان المشروع جاء بالتعاون مع هيئة الشراكة وشركة المانية واخرى كويتية متخصصة في هذا المجال مشيرا الى انه سيتم في المستقبل فتح المجال للمواطنين في الاكتتاب العام في المحطة.
وبين ان الدولة تمتلك 60 في المئة من اسهم الشركة مقسمة 50 في المئة للمواطنين و10 في المئة للحكومة متمثلة بالهيئة العامة للاستثمار فيما تمتلك شركة (أم الهيمان لمعالجة المياه) 40 في المئة.
وعلى صعيد متصل قال الوزير الاستاد انه وبتوجيهات القيادة السياسية وبإرادة كويتية تم انهاء ازمة الصرف الصحي في منطقة صباح الاحمد حيث تم تشغيل محطة ضخ مياه الصرف الصحي فيها اليوم تجريبيا وذلك بغية التسهيل ورفع المعانات على المواطنين القاطنين فيها.
ولفت الى أنه وبعد تشغيل المحطة سوف تتم دراسة الأثر البيئي الناتج عن ازمة الصرف الصحي في منطقة صباح الاحمد وتشكيل لجنة تقصي حقائق لحصر الأضرار البيئة وقصور البنى التحتية للدولة اضافة الى دراسة شاملة للوضع الصحي للصرف الصحي والمياه المعالجة لضمان خلق بيئة صحية متوافقة مع المعايير الصحية العالمية.
وأكد اهمية التغيير الهيكلي في قطاع الهندسة الصحيه بالوزارة والذي يفتقر الى الامكانيات المطلوبة في الوقت الحاضر مما نتجت عنه الازمة مبينا انه يتم حاليا تحديد أسباب تأخر محطة الصرف الصحي لمدينة جنوب المطلاع تفاديا لتكرار سيناريو مدينة صباح الاحمد.
وبدوره قال كبير المهندسيين الاختصاصيين مدير إدارة مشاريع أم الهيمان أحمد الصالح في تصريح مماثل انه تم الانتهاء من ربط مياه الصرف الصحي لمنطقة صباح الاحمد بالمحطة بالتنسيق مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية وجار تنظيف الشبكة من قبل المؤسسة.
واضاف "كما تم إيصال التيار الكهربائي للمحطة اليوم من قبل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وجار فحص جميع المعدات إيذانا بتشغيل المحطة خلال الساعات القادمة".
وأفاد الصالح انه تم العمل على إنهاء جميع عوائق المشروع بتوجهات الوزير الاستاد وتعاون جهات الدولة متمثلة بوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وهيئة الشراكة ووزارة الإسكان وهيئة الزراعة.(النهاية)
ف ر / ط أ ب
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