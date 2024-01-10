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جامعة الدول العربية تؤيد دعوى جنوب إفريقيا على الكيان الإسرائيلي المحتل أمام محكمة العدل الدولية

1/10/2024 2:44:24 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة 10 - 1 (كونا) -- أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الأربعاء عن تأييده الكامل للدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا على الكيان الإسرائيلي المحتل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة معربا عن الأمل بحكم عادل يضع حدا لهذه الجرائم.
ووجه أبو الغيط في تصريح للصحفيين بمناسبة بدء المحكمة النظر بالدعوى غدا "الشكر لجنوب إفريقيا على اتخاذ هذا الموقف المبدئي الذي يضع الأخلاق والقيم الإنسانية فوق أي اعتبار".
وأكد أبو الغيط تطلعه إلى صدور حكم يفضي إلى وضع حد للعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة ووقف نزف الدم الفلسطيني مشيرا إلى دعم الأمانة العامة للجامعة لمساعي جنوب إفريقيا بهذا الإطار وبكل السبل الممكنة.
وذكرت الأمانة العامة للجامعة في هذا السياق أن الأمين العام وجه المسؤولين بالأمانة العامة بمتابعة المسار القانوني للدعوى المرفوعة أمام محكمة العدل في لاهاي مع الاستعداد لتقديم الدعم المطلوب بما يخدم القضية ويعزز الموقف الفلسطيني.
وأضافت في بيان لها أن القضية تمثل خطوة مهمة ليس فقط نحو وقف إطلاق النار ولكن أيضا مساءلة الاحتلال الإسرائيلي وإنهاء الوضع الذي جعل منها دولة فوق القانون الدولي وفوق المحاسبة معربة عن الأمل بصدور حكم يفضي إلى وقف هذه الحرب الظالمة على المدنيين في قطاع غزة في أقرب وقت ممكن.
كما أعربت عن الأمل بأن تمهد هذه الدعوى الطريق أمام محاسبة المسئولين الإسرائيليين المتورطين في جريمة الإبادة بما يعيد للعدالة الدولية صدقيتها أمام شعوب العالم أجمع. (النهاية)
م م



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