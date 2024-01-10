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4.4 ملايين عملية إلكترونية عبر أبشر خلال ديسمبر 2023

1/10/2024 2:41:45 PM
(MENAFN- Al Watan) نفذت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر" خلال شهر ديسمبر الماضي، أكثر من 4.4 ملايين عملية إلكترونية للمواطنين والمقيمين والزوار، عبر "أبشر أفراد، وأبشر أعمال".
وعبر منصة "أبشر أفراد"، تجاوز عدد العمليات المنفذة أكثر من 2,450,000 عملية، حيث نفذت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية 87,153 عملية تحقق من صلاحية الهوية، و40,933 عملية تجديد لبطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًا، و25,874 عملية في خدمة بياناتي، و21,370 عملية إصدار لبطاقة هوية بدل فاقد، و15,955 عملية في خدمة بياناتي المطورة، و12,405 تعريفات بفرد الأسرة، و8,740 إصدارًا لسجل الأسرة، وإصدار 6,890 بطاقة هوية بدل تالف.
ونفّذت المديرية العامة للجوازات إصدار وتجديد 678,320 إقامة، وإصدار 333,090 تأشيرة خروج وعودة، وإصدار وتجديد 41,983 جواز سفر سعودي إلكتروني، وتنفيذ 41,301 عملية عبر خدمة تمديد تأشيرة الخروج والعودة، و31,731 طلبًا في خدمة تقرير مقيم، و27,492 عملية عبر خدمة إصدار وتجديد جواز السفر لأقل من 10 سنوات، و14,974 عملية في خدمة إلغاء لتأشيرة الخروج النهائي، و10,933 عملية نقل الخدمات، و4,790 إصدارًا لتأشيرة الخروج النهائي خلال فترة التجربة، و1,628 عملية في خدمة إصدار تفويض استقبال القادمات للعمل.
وأنجز الأمن العام عبر "أبشر" 118,122 عملية في خدمة تجديد رخصة سير المركبة، و94,869 عملية في خدمة طلب إذن إصلاح مركبة، و76,941 إصدارًا لطلب تفويض القيادة، و68,999 تجديدًا لرخصة القيادة، و30,300 عملية في خدمة استبدال اللوحات، و26,256 عملية في خدمة إسقاط المركبات المهملة أو التالفة، و17,043 عملية مبايعة مركبات، و4,842 عملية في خدمة صلاحية تأمين المركبات، و4,638 عملية في خدمات السلاح الناري.
وأنجزت المنصة خلال شهر ديسمبر الماضي 181,221 طلبًا لتوصيل الوثائق بالبريد، كما تم إصدار 38,912 تقريرًا في خدمة تقارير أبشر، إضافة إلى 3,214 استفسارًا عامًا عن البصمة. وعبر منصة "أبشر أعمال" تجاوزت العمليات المنفذة أكثر من مليوني عملية، ففي الأمن العام تم إصدار 884,216 تفويضًا داخليًا وخارجيًا، وتنفيذ 215,156 عملية استعلام عن المخالفات المرورية، و128,130 عملية في خدمة تجيير البطاقة الجمركية، وإضافة 54,910 مستخدمين فعليين للمركبة، وإجراء 38,428 عملية تحفظ على نقل ملكية مركبة، وتجديد 34,689 رخصة سير، و23,614 عملية في خدمة إذن إصلاح مركبة للمنشآت، وإصدار 22,569 شهادة خلو سوابق، و14,773 تفويضًا في خدمة تفويض القيادة للزائرين، و4,322 عملية استعلام عن معلومات رخصة القيادة، وإجراء 2,386 استعلامًا عن معلومات المركبات، و2,074 عملية في خدمة إصدار تصاريح الأسلحة الهوائية، و739 عملية في إصدار تصاريح مواد القطع الصخري.
وتجاوزت العمليات المنفذة في خدمات الجوازات عبر منصة "أبشر أعمال" 352,865 عملية في خدمة إصدار وتجديد الإقامة، وإصدار 109,035 تأشيرة خروج وعودة، و47,850 عملية في خدمة نقل الخدمات، و20,155 عملية في خدمة تمديد تأشيرة الخروج والعودة، و7,928 عملية في خدمة طلب تقرير مقيم، و6,767 عملية إلغاء لتأشيرة الخروج النهائي، و5,849 عملية في خدمة تحديث معلومات جواز السفر، و4,268 عملية تعديل المهنة، وإلغاء 2,571 تأشيرة خروج وعودة.

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