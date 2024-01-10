برامج بيئية مشتركة بعسير

(MENAFN
- Al Watan) استقبل مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، المهندس أحمد بن محمد بن مجثل، بمقر الفرع الرئيسي بأبها مدير عام إدارة التعليم بمنطقة عسير فهد بن صالح عقالا.
وشهد اللقاء الاتفاق بين الإدارتين على تنفيذ عدد من البرامج المشتركة في مجالات البيئة واستدامة الموارد الطبيعية والإرشاد الزراعي، وغيرها من البرامج التوعوية ذات العلاقة.
وتأتي هذه اللقاءات تنفيذًا لتوجيهات أمير منطقة عسير، تركي بن طلال، حيال تفعيل التنسيق الأفقي بين كافة القطاعات الحكومية بالمنطقة.
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