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برامج بيئية مشتركة بعسير

1/10/2024 2:41:44 PM
(MENAFN- Al Watan) استقبل مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، المهندس أحمد بن محمد بن مجثل، بمقر الفرع الرئيسي بأبها مدير عام إدارة التعليم بمنطقة عسير فهد بن صالح عقالا.
وشهد اللقاء الاتفاق بين الإدارتين على تنفيذ عدد من البرامج المشتركة في مجالات البيئة واستدامة الموارد الطبيعية والإرشاد الزراعي، وغيرها من البرامج التوعوية ذات العلاقة.
وتأتي هذه اللقاءات تنفيذًا لتوجيهات أمير منطقة عسير، تركي بن طلال، حيال تفعيل التنسيق الأفقي بين كافة القطاعات الحكومية بالمنطقة.

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