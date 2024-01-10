600 % ارتفاع بالغطاء النباتي

(MENAFN
- Al Watan) أطلق المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي مبادرة لإشراك القطاع الخاص لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر تحقيقا للأهداف بزراعة 40 مليون شجرة محلية في مواقع مختارة، وتوفير حلول قائمة على الطبيعة لاحتجاز الكربون ومكافحة تغير المناخ، والمساهمة في تحسين نوعية الحياة والمساعدة على تقليل تلوث الهواء وتحسين جودته عن طريق امتصاص الملوثات، وتعزيز الممارسات المستدامة باستخدام المياه المعالجة وتقليل انبعاثات الكربون.
في حين أعلن المركز الوطني عن تغيير مساحة الغطاء النباتي في منطقة مكة المكرمة بين شهر أغسطس لعام 2023 وشهر ديسمبر لذات العام، وذلك بتغيير نسبة وصلت إلى 600% بزيادة المساحة وكثافة الغطاء النباتي بمنطقة مكة المكرمة خلال الأشهر الماضية تأثرا بهطول الأمطار، فيما عمل المركز على نثر ما يزيد على طنين من بذور النباتات الرعوية المحلية في منطقة حمى الملك عبدالعزيز، ضمن جهوده لتنمية المساحات الخضراء وحمايتها والحفاظ على التنوع الأحيائي.
MENAFN10012024000089011017ID1107705861
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.