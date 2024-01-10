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600 % ارتفاع بالغطاء النباتي

1/10/2024 2:41:44 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلق المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي مبادرة لإشراك القطاع الخاص لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر تحقيقا للأهداف بزراعة 40 مليون شجرة محلية في مواقع مختارة، وتوفير حلول قائمة على الطبيعة لاحتجاز الكربون ومكافحة تغير المناخ، والمساهمة في تحسين نوعية الحياة والمساعدة على تقليل تلوث الهواء وتحسين جودته عن طريق امتصاص الملوثات، وتعزيز الممارسات المستدامة باستخدام المياه المعالجة وتقليل انبعاثات الكربون.
في حين أعلن المركز الوطني عن تغيير مساحة الغطاء النباتي في منطقة مكة المكرمة بين شهر أغسطس لعام 2023 وشهر ديسمبر لذات العام، وذلك بتغيير نسبة وصلت إلى 600% بزيادة المساحة وكثافة الغطاء النباتي بمنطقة مكة المكرمة خلال الأشهر الماضية تأثرا بهطول الأمطار، فيما عمل المركز على نثر ما يزيد على طنين من بذور النباتات الرعوية المحلية في منطقة حمى الملك عبدالعزيز، ضمن جهوده لتنمية المساحات الخضراء وحمايتها والحفاظ على التنوع الأحيائي.

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