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معالجة 6 عناصر للتشوه البصري

1/10/2024 2:41:44 PM
(MENAFN- Al Watan) عالجت أمانة منطقة الباحة والبلديات التابعة لها، أكثر من 6 عناصر لحالات التشوه البصري في المنطقة خلال عام 2023، التي شملت الكتابات المشوهة للمنظر العام، ومعالجة وضع حاويات النظافة داخل الأحياء، إضافة إلى إزالة السيارات التالفة، وإزالة مخالفات البناء والهدم، وإصلاح حفر الشوارع، وإزالة اللوحات الدعائية المخالفة.
وأوضح أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، أنه تم تكثيف العمل على معالجة مظاهر التشوه البصري خلال عام 2023، وذلك ضمن خطة وزارة الشؤون البلدية والقروية لتحسين المشهد الحضري للمدن السعودية ومعالجة التشوه البصري، مشيرًا إلى أن أمانة المنطقة والبلديات أزالت 33972 لوحة وملصقًا إعلانيًا مخالفًا، وطمس وإزالة 13088 مترًا مربعًا من الكتابات المشوهة للمنظر العام، ورفع 395 سيارة وهيكلًا تالفًا، من ميادين وشوارع وطرق مدينة الباحة والمحافظات والمراكز التابعة لها، ومعالجة 9280 حاوية داخل الأحياء، وإصلاح 84884 مترًا مربعًا لحفر الشوارع، إضافة إلى إزالة 122773 مترًا مكعبًا من مخالفات البناء والهدم.

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