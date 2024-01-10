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483 ألف طن نفايات

1/10/2024 2:41:44 PM
(MENAFN- Al Watan) رفعت أمانة الأحساء خلال عام 2023، نحو 483608 أطنان من النفايات المنزلية و66690 طناً من النفايات التجارية و1938 طناً من النفايات ذات الحجم الكبير، و337178 طناً من النفايات المبعثرة، و46138 طناً من مُخلّفات المسالخ و28216 طناً من إطارات المركبات، إلى جانب معالجة 130600 عنصر من عناصر التشوه البصري، ومباشرة ومعالجة 24435 بلاغاً وارداً عبر مركز البلاغات والطوارئ ((940)).
وأوضحت الأمانة أن ما يخص أعمال نظافة و((كنس)) الطرقات آلياً ويدوياً قد امتد ليشمل 407315 كيلومتراً طولياً، إضافةً إلى تطهير 419076 حاوية نظافة صغيرة وكبيرة، وغسيل 12006 كيلومترات طولية من أرصفة الطُرقات، مؤكدة أن ذلك يأتي ضمن الجدولة المستمرة للبرامج الشاملة التي تقوم بها لرفع مستوى الخدمات في الأحياء السكنية، وتعزيزاً للوعي المجتمعي في المحافظة على البيئة.

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