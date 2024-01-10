(MENAFN
- Al Watan) تفقد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم، المهندس سلمان الصوينع، المزرعة النموذجية في مدينة بريدة التابعة لفرع الوزارة بمنطقة القصيم.
وتحتوي المزرعة، الواقعة على 83 ألف م2 غرب مدينة بريدة، على أكثر من 600 شجرة برية، تشمل الطلح العربي وطلح الفنتة والطلح الهندي والصمغ العربي، بالإضافة إلى 28 شجرة تفاح و42 شجرة ليمون و28 شجرة توت و28 شجرة عنب و27 شجرة رمان و100 شجرة تين متنوعة.
وأكد الصوينع أن المزرعة النموذجية التابعة للفرع تمتلك 853 شجرة برية ومنتجة داخلها، مشيرا إلى أهمية العمل على مواصلة تطوير المزرعة النموذجية، ورفع معدل الإنتاج والاستزراع بها، وموضحا أنه سيتم العمل على أن تصبح المزرعة نموذجا إيجابيا لقطاع الزراعة والمزارعين بالمنطقة في غالبية المجالات الزراعية، ومقدما شكره لكل القائمين عليها.
MENAFN10012024000089011017ID1107705858
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.