Thursday, 11 January 2024 05:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


853 شجرة برية

1/10/2024 2:41:44 PM
(MENAFN- Al Watan) تفقد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم، المهندس سلمان الصوينع، المزرعة النموذجية في مدينة بريدة التابعة لفرع الوزارة بمنطقة القصيم.
وتحتوي المزرعة، الواقعة على 83 ألف م2 غرب مدينة بريدة، على أكثر من 600 شجرة برية، تشمل الطلح العربي وطلح الفنتة والطلح الهندي والصمغ العربي، بالإضافة إلى 28 شجرة تفاح و42 شجرة ليمون و28 شجرة توت و28 شجرة عنب و27 شجرة رمان و100 شجرة تين متنوعة.
وأكد الصوينع أن المزرعة النموذجية التابعة للفرع تمتلك 853 شجرة برية ومنتجة داخلها، مشيرا إلى أهمية العمل على مواصلة تطوير المزرعة النموذجية، ورفع معدل الإنتاج والاستزراع بها، وموضحا أنه سيتم العمل على أن تصبح المزرعة نموذجا إيجابيا لقطاع الزراعة والمزارعين بالمنطقة في غالبية المجالات الزراعية، ومقدما شكره لكل القائمين عليها.

MENAFN10012024000089011017ID1107705858

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث