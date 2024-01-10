المراكز والأندية تعزز دورها في تطوير التايكواندو الأردنية

MENAFN - Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب

تلعب الأندية والمراكز والأكاديميات الرياضية المسجلة في اتحاد التايكواندو بجميع محافظات المملكة، دورا مهما في عملية إعداد اللاعبين واللاعبات، ليكونوا على أتم الجاهزية لتمثيل المنتخبات الوطنية.



وازدادت شعبية رياضة التايكواندو منذ سنوات حول العالم بشكل ملحوظ، نتيجة لعوامل عدة، جعلتها واحدة من أسرع الرياضات انتشارا، وارتفعت في السنوات الماضية نسب مشاهدة البطولات والأحداث ومتابعة أخبار نجوم وأبطال اللعبة، كما ترفد المراكز في كل عام لاعبي للمنتخبات الوطنية في الفئات كافة.

ومن المراكز والأندية المميزة، مركز الفارس، الذي حقق إنجازات على المستويين المحلي والدولي، ومراكز عصفور والنخبة والطرايرة والصقور وجبل عمان وعالم الرياضة والبحيري ونجوم العالم والفجر والقبس وسطوع النجوم ومعصوم والسلط وأبو لبدة والصادق والعساف والشلول والقوة وغيرها، من المراكز والأندية المهمة والمؤثرة.



وهناك عوامل عدة، أسهمت في زيادة الإقبال على رياضة التايكواندو في الأردن، مثل تنوع فنون القتال والابتكار المستمر الذي يتواكب مع متغيرات الحياة، وتعديل بعض القواعد التي تهدف إلى تعزيز أمن وسلامة المتنافسين، إضافة إلى توفير مساحة أوسع للمشاركة النسائية، واعتماد أوزان وفئات عمرية مختلفة.



كل هذا أدى إلى تزايد عدد الأندية ومراكز التدريب وفتح آفاق جديدة من خلال المشاركات الخارجية في بطولات عربية، كبطولة كأس العرب التي ستقام الشهر الحالي في مدينة الفجيرة، إضافة إلى بطولة الفجيرة الدولية التي ستقام في الشهر ذاته، وتشارك فيها أندية الفارس والصادق والعساف والنخبة وعصفور ومحترفو الأردن ونجوم العالم وأكاديمية أبو سبيان.



وأصبحت الأندية والمراكز تضخ إلى صفوف المنتخبات الوطنية للفئات العمرية كافة، لاعبين جدد من خلال تصفيات المنتخبات الوطنية التي تقام في كل عام.

وهناك رغبة جادة في اتحاد التايكواندو بالتطوير ومواكبة التغيير العالمي، في ظل الإقبال الكبير من مختلف الأعمار، وارتفاع سقف التطلعات لتعزيز المنتخبات الوطنية بلاعبي المراكز والأندية، وفق أسس ومبادئ ساهمت في دعمهم.



وفي هذا السياق، أكد الناطق الإعلامي لاتحاد التايكواندو فيصل العبداللات لـ"الغد":

"أصبح عدد الممارسين لرياضة التايكواندو كبيرا للغاية، ‏‏والأندية والمراكز والأكاديمات المنتسبة لاتحاد التايكواندو تسمح للشباب المؤهل ومن يتمتع بقدرات عالية، في ‏تطوير أدائه وتحقيق ‏‏التفوق، والتعاون موصول بين اتحاد اللعبة والأندية والمراكز من أجل رفد المنتخبات الوطنية دائما بعناصر جديدة".



وأضاف: "بات ذلك ‏‏واضحا من خلال تصفية المنتخبات الوطنية المختلفة، ويتيح اتحاد التايكواندو للأندية للمشاركة في بطولات عربية ودولية كبطولة الفجيرة وبطولات مفتوحة في آسيا وأوروبا وغيرها من البطولات المهمة، كما يرصد الجهاز التدريبي للمنتخبات الوطنية، في كل عام البطولات المحلية التي يشارك فيها لاعبو الأندية والمراكز لاختيار لاعبين جدد لضمهم لصفوف المنتخبات الوطنية".