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منتخب الشابات يبدأ تدريباته استعدادا للاستحقاقات المقبلة

1/10/2024 2:40:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- الغد- بدأ المنتخب الوطني النسوي تحت 20 عاما تدريباته الفنية والبدنية، بقيادة المدرب حسام أبو رياش، تأهباً للاستحقاقات القادمة.
وأجرى المنتخب تدريبه أمس الثلاثاء، على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب، بحضور كافة لاعبات القائمة الأولية، والتي استقر عليها الجهاز الفني بعد المتابعة المستمرة للاعبات على امتداد الفترة الماضي.
وضمت القائمة (26) لاعبة: سيلين سيف، ساجدة عيسى، رنين أبو السرور، سيلين شنك، كريستينا سهل، ريحانة سليمان، رنيم الداوود، حلا الرمامنة، ملاك خضراوي، مايا عوض الله، ريناد الشويكي، نور أحمد، سوار عبيد، لمار إبراهيم، جنان الصاحب، حلا مرار، ليليا الساحلي، جنة معتوق، رغد النعيمي، كريستين حجازي، كندا التيتي، راما الخاشوك، ميرا العطاري، ملاك سلامة، رزان صب لبن، هيا أبو علي.
ويأتي تجمع الحالي للمنتخب الوطني النسوي ت 20، في إطار حرص الاتحاد الأردني لكرة القدم، على توفير أعلى مستويات التحضير للمنتخب، للوصول إلى الجاهزية الفنية والبدنية المطلوبة قبيل التصفيات الآسيوية المؤهلة للنهائيات القارية 2026، لتعزيز فرصه بحجز إحدى بطاقات التأهل للبطولة، حيث تتضمن خطة الإعداد سلسلة من المواجهات والتجمعات المحلية والخارجية.

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