منتخب الشابات يبدأ تدريباته استعدادا للاستحقاقات المقبلة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) عمان- الغد- بدأ المنتخب الوطني النسوي تحت 20 عاما تدريباته الفنية والبدنية، بقيادة المدرب حسام أبو رياش، تأهباً للاستحقاقات القادمة.
وأجرى المنتخب تدريبه أمس الثلاثاء، على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب، بحضور كافة لاعبات القائمة الأولية، والتي استقر عليها الجهاز الفني بعد المتابعة المستمرة للاعبات على امتداد الفترة الماضي.
وضمت القائمة (26) لاعبة: سيلين سيف، ساجدة عيسى، رنين أبو السرور، سيلين شنك، كريستينا سهل، ريحانة سليمان، رنيم الداوود، حلا الرمامنة، ملاك خضراوي، مايا عوض الله، ريناد الشويكي، نور أحمد، سوار عبيد، لمار إبراهيم، جنان الصاحب، حلا مرار، ليليا الساحلي، جنة معتوق، رغد النعيمي، كريستين حجازي، كندا التيتي، راما الخاشوك، ميرا العطاري، ملاك سلامة، رزان صب لبن، هيا أبو علي.
ويأتي تجمع الحالي للمنتخب الوطني النسوي ت 20، في إطار حرص الاتحاد الأردني لكرة القدم، على توفير أعلى مستويات التحضير للمنتخب، للوصول إلى الجاهزية الفنية والبدنية المطلوبة قبيل التصفيات الآسيوية المؤهلة للنهائيات القارية 2026، لتعزيز فرصه بحجز إحدى بطاقات التأهل للبطولة، حيث تتضمن خطة الإعداد سلسلة من المواجهات والتجمعات المحلية والخارجية.
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