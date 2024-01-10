اثارت الفضول ..بطاقة حمراء دائرية استخدمها حكم في كأس الاتحاد الانكليزي

(MENAFN
- Alghad Newspaper) اثارت بطاقة حمراء غير تقليدية بشكلها الدائري تم استخدامها في إحدى مباريات كأس الاتحاد الانكليزي الفضول لدى جماهير كرة القدم لمعرفة سبب ذلك.
وفي لقاء فرق برينتفورد و وولفرهامبتون أظهر الحكم بطاقة حمراء دائرية في وجه توني هارينغتون في الدقيقة الثامنة.
واشار موقع "سبورت بايبل" الى أن شكل البطاقة الدائرية يساعد اللاعبين المصابين بعمى الألوان على تمييزها عن البطاقة الصفراء بوضوح بينما يعتبر موقع "غيفمي سبورت" ان البطاقة تساعد المشاهدين في فهم القرارات التحكيمية.
يذكر أن هذه ليست المرة الاولى التي تستعمل فيها هذه البطاقة حيث تم رفعها في مباراة في الدوري الموسم الماضي مما يشير إلى اتجاه الحكام الى اعتمادها .
MENAFN10012024000072011014ID1107705839
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.