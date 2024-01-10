اثارت الفضول ..بطاقة حمراء دائرية استخدمها حكم في كأس الاتحاد الانكليزي



وفي لقاء فرق برينتفورد و وولفرهامبتون أظهر الحكم بطاقة حمراء دائرية في وجه توني هارينغتون في الدقيقة الثامنة.



واشار موقع "سبورت بايبل" الى أن شكل البطاقة الدائرية يساعد اللاعبين المصابين بعمى الألوان على تمييزها عن البطاقة الصفراء بوضوح بينما يعتبر موقع "غيفمي سبورت" ان البطاقة تساعد المشاهدين في فهم القرارات التحكيمية.



يذكر أن هذه ليست المرة الاولى التي تستعمل فيها هذه البطاقة حيث تم رفعها في مباراة في الدوري الموسم الماضي مما يشير إلى اتجاه الحكام الى اعتمادها .