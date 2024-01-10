غرايم سونيس ينتقد احتمال مغادرة هندرسون للسعودية

(MENAFN
- Alghad Newspaper) انتقد النجم السابق لليفربول غرايم سونيس graeme souness اللاعب الانكليزي جوردن هندرسون بعد التقارير التي ذكرت انه من المحتمل ان يعود لاعب الاتفاق الجديد الى الدوري الانكليزي، من دون ان يمضي اكثر من نحو ستة اشهر على تواجده في السعودية.
وقال سونيس انه اذا كان سبب العودة عدم تأقلم هندرسون مع طريقة العيش في المملكة العربية، فإنه من غير المنطقي تفهم الامر لانه (اي هندرسون) كان على علم قبل التوقيع مع نادي "الاتفاق"، كل ما يجب ان يعلمه عن السعودية وعن طقسها واسلوب الحياة فيها، وعن منافسات الدوري السعودي التي تختلف جذرياً عن منافسات البريمييرليغ.
وتابع سونيس: اعتقد لو كان فريقه يحتل صدارة الترتيب، ولو تم استقباله كونه اللاعب الذي اعتقدوا انه سيكون عليه، لما كنا نتحدث عن الامر. وبالتالي، ارى ان المسألة مردها الى قضاء هندرسون اوقاتاً صعبة هناك، اضافة الى عدم تحقيق الفريق النتائج المطلوبة .
يذكر ان الاتفاق بقيادة ستيفن جيرارد يحتل المركز الثامن في ترتيب الدوري السعودي برصيد 25 نقطة بفارق 28 نقطة عن الهلال المتصدر بعد مرور 19 جولة .
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