نيمار يبدأ المرحلة الثانية من برنامجه التاهيلي

MENAFN - Alghad Newspaper)وأشارت الصحيفة الى أن نيمار البالغ 32 عاما لا يزال يواصل مرحلة العلاج والتأهيل في بلاده، تحت إشراف مواطنه ريكاردو روزا المُعد البدني والفني الخاص باللاعب البرازيلي، حيث بدأ في تطبيق بعض التدريبات الخاصة، التي تتركز على تقوية الجزء العلوي من الجسم بالإضافة إلى مواصلة ثني الركبة باستمرار، وتقوية موقع الجراحة في الركبة.



واكدت ن لاعب الهلال يسير ببرنامجه بالشكل المطلوب مع انتظام متابعة التغذية اليومية، التي تقلل من ارتفاع وزيادة الوزن .



يذكر أن نيمار تعرض لقطع في الرباط الصليبي لركبته اليسرى خلال مواجهة منتخب بلاده أمام منتخب الأوروغواي في أكتوبر/تشرين الاول الماضي وأجرى اللاعب بعدها عملية جراحية في البرازيل على يد طبيب منتخب البرازيل رودريغو لازمار.





وأكدت أن لاعب الوسط الهلالي يسير بالشكل المطلوب في البرنامج، مع انتظام متابعة التغذية اليومية، التي تقلل من ارتفاع وزيادة الوزن.



وتعرّض نيمار لقطع في الرباط الصليبي لركبته اليسرى خلال مواجهة منتخب بلاده أمام الأوروجواي، 18 أكتوبر الماضي، وأجرى بعدها عملية جراحية في مستشفى“مايتر دي” في البرازيل على يد رودريجو لازمار، طبيب منتخب البرازيل، وخوان دوكي، مدير الإدارة الطبية في نادي الهلال.