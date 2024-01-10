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5 مهاجمين ينتظرون فرصة التألق في نهائيات كأس آسيا

1/10/2024 2:40:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يتوقع أن تزخر بطولة كأس آسيا 2023 لكرة القدم، بالكثير من الأهداف، حيث من المقرر أن تستضيف قطر 51 مباراة مثيرة في البطولة القارية، بدءاً من المباراة الافتتاحية التي تقام بين الدولة المُضيفة ولبنان يوم غد، وتبلغ البطولة ذروتها خلال المباراة النهائية يوم 10 شباط (فبراير) المقبل.
وكانت هذه البطولة القارية، التي أقيمت لأول مرة في العام 1956، قد شهدت على مرّ السنين الكثير من المهاجمين الرائعين، سواء كان ذلك أسطورة إيران علي دائي في العام 1996، أو قائد العراق الملهم يونس محمود في العام 2007، أو المعز علي الذي قاد قطر إلى لقبها الآسيوي الأول في العام 2019.
كما أن النسخة الثامنة عشرة من البطولة لا تخلو من المواهب الهجومية التي ستحاول ترك بصمة لا تمحى في آسيا، وفي هذا السياق ألقى الموقع الإلكتروني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، نظرة على خمسة مهاجمين يمكن أن يثبتوا أنهم أكبر تهديد للمرمى في بطولة كأس آسيا المُقبلة.
مهدي طارمي (إيران)
يعتبر مهدي طارمي في أفضل حالاته طوّال مسيرته مع منتخب إيران، وسيحاول تأكيد جدارته في قطر. سجل المهاجم البارز ثلاثة أهداف عندما وصل المنتخب الإيراني إلى الدور نصف النهائي في العام 2019، لكن منتخب بلاده خسر 0-3 أمام اليابان مع إيقاف طارمي عن خوض هذه المباراة الحاسمة بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية خلال الفوز قي ربع النهائي على الصين.
سجل المهاجم البالغ من العمر 31 عاماً 12 هدفاً دولياً مميزاً خلال العام 2023، والتي تضمنت ثلاثية أمام أفغانستان وقرغيزستان في بطولة اتحاد وسط آسيا لكرة القدم في حزيران (يونيو)، وأهدّافاً أمام هونج كونج وأوزبكستان في تشرين الثاني (نوفمبر).
وما يزال طارمي أيضاً لاعباً أساسياً في نادي بورتو، وقد فاز بجائزة الحذاء الذهبي في الدوري البرتغالي الموسم الماضي برصيد 22 هدفاً، بينما يواصل حصد الألقاب في موسمه الخامس في البرتغال، وكل ذلك يُظهر أنه سيكون واحدا من أبرز اللاعبين الذين يستحقون المشاهدة في قطر.
المعز علي (قطر)
شارك المهاجم القطري المعز علي في بطولة كأس آسيا مرة واحدة فقط، لكن نسخة 2019 كانت كافية لكتابة اسم اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً في كتب التاريخ، حيث سجل تسعة أهداف، وهو أكبر عدد من الأهداف للاعب في نسخة واحدة، ليقود فريق المدرب فيليكس سانشيز إلى تحقيق أول تاج آسيوي تاريخي في الإمارات.
منذ ذلك الحين، واصل أفضل لاعب في البطولة القارية 2019 حصد الجوائز، حيث فاز بلقب دوري نجوم قطر العامين 2020 و2023 وكأس أمير قطر العامين 2019 و2022 مع ناديه الدحيل. لكن مع المنتخب القطري اكتسب علي سمعته كواحد من أكثر المهاجمين الخطيرين في القارة.
المعز علي، الذي فاز بجائزة الحذاء الذهبي في كأس الكونكاكاف 2021 بأربعة أهداف، يتألق مرة أخرى قبل بطولة كبرى، بعد أن سجل أربعة أهداف في مرمى أفغانستان قبل أن يُضيف هدفاً آخر خلال الفوز 3-0 على الهند في آخر مباراتين رسميتين لقطر في تشرين الثاني (نوفمبر).
هوانج هي تشان (كوريا الجنوبية)
إذا كانت عروضه في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم تستحق الثناء، فإن هوانج هي تشان يستعد للتألق بشكل مشرق في كأس آسيا 2023 مع منتخب كوريا الجنوبية بقيادة المدرب الألماني يورجن كلينسمان، حيث يضع الفريق نصب عينيه أن يصبح بطلاً لآسيا للمرة الأولى منذ العام 1960.
بعد تسجيله ثمانية أهداف فقط في الدوري خلال أول موسمين له مع فريق وولفرهامبتون، كان المهاجم الكوري متألقاً هذا الموسم مع الفريق، حيث سجل 10 أهداف بالفعل، أكثر من أي لاعب في وولفرهامبتون منذ الموسم 2019-2020، ليدخل في مقارنة مع مواطنه سون هيونج مين الذي كان أيضاً هدّافاً ناجعاً في إنجلترا مع توتنهام.
بوجود هوانج، يتمتع كلينسمان بنجم فعّال في خط الهجوم، وليس هناك شك في أن اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً سيتسبب بالكثير من المشاكل لدفاعات المنافسين في كأس آسيا، خصوصا في ظل وجود عدد المواهب المبدعة مثل سون ولي كانج إن وتشو جيو سونج الذين سيكونون إلى جانبه في قائمة "محاربي التايجوك".
علي مبخوت (الإمارات)
يواصل قائد منتخب الإمارات، علي مبخوت، أسطورة كرة القدم الآسيوية المعاصرة، تحمل مسؤولية تسجيل الأهداف لبلاده، حيث يشارك اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً للمرة الثالثة في كأس آسيا، ويأتي ذلك في عام يصادف الذكرى الخامسة عشرة لخوضه أول مباراة دولية.
مع إحرازه خمسة أهداف خلال أول ظهور قاري له في العام 2015، عندما احتل الفريق الأبيض المركز الثالث في أستراليا وتسجيله أربعة أهداف عندما وصلوا إلى الدور قبل النهائي مرة أخرى في العام 2019، تألق مبخوت دائماً مع الإماراتيين في البطولة القارية ويحتل الآن المركز الثالث بين أفضل الهدافين على الإطلاق في هذه البطولة، حيث يأتي خلف الثنائي الأسطوري علي دائي ولي دونج-جوك.
ولكن مع عدم فوز الإماراتيين باللقب المرموق بعد، على الرغم من وصولهم إلى الدور نصف النهائي في أربع مناسبات، ومع الأخذ في الاعتبار أن تسجيل مبخوت خمسة أهداف في قطر ستكون كافية لمساعدته على معادلة رقم دائي، فإن مهاجم الجزيرة سيكون مدفوعاً كما كان دائماً من أجل قيادة الإمارات للتألق للمرة الثالثة على التوالي في آسيا.
أياسي أويدا (اليابان)
أصبح أياسي أويدا مُحترفاً مع كاشيما أنتلرز في العام 2019، وقد أكسبته مآثره التهديفية في الدوري الياباني على مدى أربعة مواسم انتقاله إلى سيركل بروج في العام 2022. لكن إقامته في بلجيكا كانت قصيرة، حيث أدى موسمه المميز الذي شهد تسجيله 22 هدفاً في الدوري البلجيكي انتقاله عبر الحدود إلى هولندا في الموسم التالي.
وقع اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً مع نادي فينورد، وارتدى القميص رقم 9، وسجل أول هدف له مع بطل الدوري الهولندي خلال الفوز 5-1 على أوتريخت في أيلول (سبتمبر). ومع ذلك، فإن مشاركته مع الفريق الهولندي اقتصرت على الظهور بشكل منتظم كبديل خلال الأشهر الأربعة الأولى مع ناديه الجديد.
لكن المهاجم ما يزال يحظى بثقة هاجيمي مورياسو، الذي دفع به خلال مواجهتي اليابان في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 في السعودية حتى الآن، وقد رد أويدا هذه الثقة من خلال إحرازه ثلاثية خلال الفوز على ميانمار وثنائية في
مرمى سورية. -(وكالات)

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