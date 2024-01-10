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بوكيتينو يوضح تصرفات سيلفا.. وتوتنهام يحسم صفقته الشتوية الثانية

1/10/2024 2:40:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تحدث مدافع تشيلسي تياجو سيلفا مع جماهير تشيلسي المحبطة، عقب الخسارة أمام ميدلسبره 0-1 أول من أمس، في ذهاب نصف نهائي مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.
ووضعت الخسارة، حدا لسلسلة انتصارات تشيلسي في ثلاث مباريات، في وقت أظهرت فيه جماهير الفريق الزائر على ملعب "ريفرسايد"، غضبها من أداء الفريق المتذبذب، أمام فريق يلعب في دوري التشامبيونشيب.
وستكون لدى تشيلسي فرصة وضع الأمور في نصابها الصحيح في غضون أسبوعين، عندما يستضيف ميدلسبره في مباراة الإياب.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل"، اقترب سيلفا من مجموعة من المشجعين، قبل أن يغادر بهدوء، حيث صافح أحد المشجعين بعد ما بدا أنه يخوض مناقشة محتدمة.
وبينما كان عدد قليل من لاعبي البلوز يسيرون مباشرة عبر النفق بعد انتهاء المباراة، ذهب آخرون للتصفيق للجماهير التي عبرت عن استيائها.
ولاحظ سيلفا الاستقبال السلبي من المشجعين، وبدا أنه يناقش شيئًا ما مع مجموعة بالقرب من أسفل المدرج، قبل أن يغادر بعد فترة وجيزة وسط بعض الهتافات، بينما واصل المشجعون الآخرون التنفيس عن إحباطهم.
وشوهد أيضًا أرماندو بروخا وآدم جيلكريست وليفي كولويل وهم يصفقون للجماهير، وركض بروخا للتأكد من أن كل شيء على ما يرام مع سيلفا.
وسئل مدرب تشيلسي ماوريسيو بوكيتينو عما حدث بعد المباراة، لكنه قال: "إنه لم ير شيئا"، قبل أن يضيف لاحقا: "لا تخلطوا الأمور، كان هناك تفاعل مع مشجعي ميدلسبره، جماهيرنا كانت رائعة معنا. تياجو وبعض اللاعبين كانوا يحاولون تهدئة جماهيرنا لأنني أعتقد أنها كانت مشكلة مع جمهور المنافس".
من ناحية ثانية، أعرب بوكيتينو، عن استيائه الشديد من إهدار فريقه للفرص، حيث فرض فريقه سيطرته على مجريات اللقاء، لكنه أضاع العديد من الفرص السهلة لتسجيل الأهداف وتحديدا من قبل كول بالمر.
الهدف الذي سجله هايدن هاكني في الشوط الأول منح ميدلسبره أفضلية طفيفة قبل خوض مباراة الإياب بعد أسبوعين على ملعب "ستامفورد بريدج".
وقال بوكيتينو لشبكة "سكاي سبورتس": "أتيحت لنا فرص عدة لتسجيل الأهداف، لكننا لم نستغلها، هذه هي كرة القدم".
وتابع: "بالطبع نشعر بالحزن. إنها مباراة الذهاب، لدينا 90 دقيقة أخرى على ملعب ستامفورد بريدج ويجب أن نتحلى بالإيجابية، ارتكبنا بعض الأخطاء، وعوقبنا عليها".
وأكد: "إذا قمنا بتقييم الأداء، بشكل عام كنا الفريق الأفضل، صنعنا الكثير من الفرص، وأتيحت لنا فرص عدة صريحة لتسجيل الأهداف، لكننا لم نسجل، ولم نكن حاسمين أمام المرمى، وهذا حدث كثيرا خلال هذا الموسم، لذلك لم نفز بالعديد من المباريات".
وألقت شبكة "سكواكا" للإحصائيات الضوء على نجاح ميدلسبره في إنهاء سلسلته السلبية أمام تشيلسي، والتي دامت 9 هزائم متتالية.
كما أشارت إلى كسر ميدلسبره قبضة البلوز أمام فرق الدرجات الأدنى، بعدما حقق الأخير الفوز في آخر 28 مواجهة.
وبذلك، أصبح ميدلسبره أول فريق من الدرجة الأولى، ينجح في إسقاط تشيلسي بمسابقات الكؤوس المحلية كافة، منذ أن فعلها برادفورد بفوزه (4-2 في كانون الثاني (يناير) من العام 2015.
من جهتها، أفادت شبكة "بليتشر ريبورت" بأن الفريق اللندني تعرض لـ31 خسارة منذ بداية الموسم الماضي، وهو ثالث أسوأ سجل بين فرق البريميرليج كافة، بعد بورنموث ونوتنجهام فورست.
أما شبكة "سكاي سبورتس"، فذكرت أن تشيلسي خسر في كأس الرابطة خلال 90 دقيقة أمام فريق من الدرجات الأدنى لأول مرة منذ ربع قرن، وبالتحديد أمام هيدرسفيلد في تشرين الأول (أكتوبر) من العام 1999.
إلى ذلك، أصبح سيلفا بذلك أكبر لاعب يبدأ مباراة في نصف نهائي كأس الرابطة منذ 10 سنوات، حيث سجل المدافع البرازيلي ظهوره أول من أمس بعمر 39 عاما و109 أيام.
وكان الويلزي ريان جيجز، أسطورة مانشستر يونايتد، بدأ في نصف النهائي ضد سندرلاند قبل 10 سنوات ويومين.
ومنذ ذلك الوقت، لم يظهر أي لاعب أكبر من جيجز بشكل أساسي في هذا الدور، وذلك بعدما بدأ تلك المباراة بعمر 40 عاما و39 يوما.
دراجوسين إلى توتنهام
أكدت تقارير صحفية أمس، أن توتنهام حسم ثاني صفقاته في فترة الانتقالات الشتوية.
وكان توتنهام، أعلن أول من أمس، ضم مهاجم لايبزج تيمو فيرنر على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.
ووفقا لما ذكرته شبكة "سكاي" الألمانية، قرر مدافع جنوا رادو دراجوسين الانضمام إلى توتنهام، رغم أن بايرن ميونخ دخل على خط ضم اللاعب الروماني.
وأضافت الشبكة، أن دراجوسين البالغ من العمر 21 عاما، سيسافر في وقت لاحق إلى لندن، لإتمام خطوة انتقاله إلى توتنهام.
وأشارت تقارير صحفية سابقة، إلى أن فريق المدرب أنجي بوستيكوجلو كان على وشك الاتفاق على صفقة تصل قيمتها إلى 25 مليون جنيه إسترليني لضم قلب دفاع جنوا، بعد تقديم عرض رسمي، يشمل أيضا التخلي عن اللاعب جيد سبنس، الذي عاد من فترة الإعارة في ليدز الأسبوع الماضي، إلى النادي الإيطالي.
ويأتي ضم دراجوسين، بعد تعرض بن ديفيز لإصابة في أوتار الركبة خلال فوز توتنهام الأخير على بيرنلي، ما يزيد من حاجة فريق شمال لندن إلى مدافع مركزي جديد.
مانشستر يونايتد يهدف
إلى ضم هيولماند
يتطلع مانشستر يونايتد، إلى ضم أحد نجوم الدوري البرتغالي في فترة الانتقالات الشتوية، وفقا لما ذكره تقرير صحفي أمس.
وذكرت صحيفة "ذا صن"، أن مانشستر يونايتد، عرض لاعبه فاكوندو بيليستري، في صفقة تبادلية يحصل من خلالها على خدمات لاعب خط وسط سبورتنج لشبونة مورتن هيولماند.
لكن الصحيفة أضافت أن العرض قوبل بالرفض من قبل النادي البرتغالي، الذي يريد من نظيره الإنجليزي، تفعيل الشرط الجزائي في عقد اللاعب والبالغة قيمته 69 مليون جنيه إسترليني.
وتابعت الصحيفة، أن كشافي مانشستر يونايتد، شاهدوا لاعب خط الوسط الدفاعي هيولماند، 6 مرات على الأقل هذا الموسم.
ويتمتع مانشستر يونايتد بميزة إضافية في هذا السياق، تتمثل في وجود كريستيان إريكسن، وهو صديق هيولماند المقرب، علما بان صفوف "الشياطين الحمر" تحتوي على لاعب دنماركي آخر هو راسموس هويلوند.
ووصل هيولماند إلى سبورتنج قادمًا من ليتشي، مقابل حوالي 15 مليون جنيه إسترليني، وشارك في جميع مباريات الفريق البرتغالي الـ24، باستثناء مباراة واحدة منذ انضمامه إلى النادي.
نيفيل: جيرارد رفض يونايتد
ادعى نجم مانشستر يونايتد السابق جاري نيفيل، أن أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد، أعرب عن مخاوفه بشأن سلامة عائلته إذا انضم إلى الغريمة يونايتد.
وأوضح نيفيل في برنامج "ستيك تو فوتبول" عبر شبكة "سكاي سبورتس"، إنه تلقى تعليمات من السير أليكس فيرجسون، بمحاولة إقناع جيرارد بالتوقيع مع "الشياطين الحمر" العام 2004.
كان جيرارد في ذلك الوقت، يفكر في الانتقال إلى تشيلسي مقابل 30 مليون جنيه إسترليني، وهو التحول الذي كان من شأنه مضاعفة راتبه.
وقال نيفيل: "قال ستيفي هذا في كتابه، حيث ذهبت إلى غرفته مع إنجلترا وطلبت منه التوقيع لمانشستر يونايتد".
وأضاف: "كنت مع إنجلترا للمشاركة في يورو 2004، واتصل بي (فيرجسون) وقال إنه مشروع طموح، لكن كلماته كانت.. أخبره أنني سأذهب وأحضره، وسأرافقه إلى منطقة إيست لانكس".
وتابع: "ذهبت لرؤية ستيفي، وقد رفض ذلك بشكل قاطع وبسرعة كبيرة". قال: "إنه لن يستطيع أبدًا مغادرة ليفربول وعائلته أيضا لن تخرج أبدًا من ليفربول".
وتراجع جيرارد في النهاية عن انتقال محتمل إلى تشيلسي، بسبب الضغط الذي واجهته عائلته، وشمل ذلك تلقي مكالمات هاتفية ورسائل تهديدية، إضافة إلى الإساءات في الصحف والمواقع المحلية. -(وكالات)

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