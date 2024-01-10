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49 مشاركا في الجولة الأولى من دوري الجولف

1/10/2024 2:40:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تنطلق صباح اليوم، الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري الأردني للجولف للموسم الجديد 2024 في ملعب نادي آيلة للجولف بمدينة العقبة، والتي تستمر حتى مساء بعد غد، وسط مشاركة قياسية لـ49 لاعبا ولاعبة من مختلف الأعمار.
وتتألف الجولة الأولى للدوري المحلي من خمس فئات، وهي: فئة الإيليت وفئة الكبار وفئتي الناشئين والناشئات تحت 18 عاما وفئة البراعم تحت 10 أعوام، حيث تندرج جولات الدوري كافة تحت التصنيف العالمي للهواة، وهو ما سيحفز اللاعبين المشاركين والمصنفين على تقديم أفضل ما لديهم، سعيا لتحسين تصنيفهم، وفقا لما أكده المدير الفني للمنتخب الوطني، العراقي عامر راضي.
وقال راضي، في تصريحات للموقع الرسمي لاتحاد الجولف: "خلق حافز تصنيفي للاعبين، يمثل خطوة إيجابية على الجوانب كافة، كما يرفع مستوى المنافسة ويضفي رونقا خاصا على البطولة"، معربا عن تمنياته بأن تكون انطلاقة موسم الجولف ناجحة على المستويات كافة.
وبارك الاتحاد الأردني للجولف، خطوة الاتحاد الدولي للجولف (R&A) في تصنيف الدوري الأردني بجولاته كافة، إلى جانب دعم أنشطة الاتحاد، علما أن اللجنة المنظمة تسعى لنقل الدوري إلى المستوى الإقليمي وزيادة المشاركات من قبل لاعبي الدول المختلفة، وسط دعم كبير من أسرة الاتحاد، التي وضعت خطة متطورة للموسم 2024.
وتنطلق يوم 26 من الشهر ذاته، الجولة الأولى من الدوري الأردني لجولف (الفرق)، في ملعب نادي البشارات بمنطقة غمدان، على أن يحتضن ملعب نادي آيلة للجولف الجولة الثانية من منافسات الدوري الأردني للجولف، والتي تقام بالفترة من 29 شباط (فبراير) وحتى 2 آذار (مارس) المقبلين.

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