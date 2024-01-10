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بداية قوية للأرثوذكسي والفحيص والإنجليزية بـسلة الناشئات

1/10/2024 2:40:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري استهل فريق نادي شباب الفحيص حملة الدفاع عن لقب دوري الناشئات تحت 14 سنة لكرة السلة، بالفوز على نظيره فريق الأهلي بنتيجة (46-32)، في لقاء جمعهما بصالة الفحيص، ضمن ذهاب المرحلة الأولى.
وبرزت شهد الهباهبة - في اللقاء الذي أقيم أول من أمس لحساب مباريات المجموعة الأولى، من جانب لاعبات الفحيص بـ"الدبل دبل" مع تسجيلها 10 نقاط و16 متابعة و9 ستيل بفاعلية 19، فيما كانت دانيا السرابي المسجلة الأبرز من جانب لاعبات الأهلي بـ18 نقطة مع 4 متابعات و3 ستيل و2 بلوك شوت بفاعلية 18.
ولم يواجه فريق نجوم الأرثوذكسي صعوبات كبيرة بتخطي عقبة نظيره فريق الأقصى بفوزه عليه بنتيجة (77-12)، في لقاء برزت فيه لاعبته سحر سلامة بـ"الدبل دبل" مع تسجيلها 16 نقطة و13 متابعة و3 ستيل وبلوك شوت بفاعلية 28.
وتصدر نجوم الأرثوذكسي جدول ترتيب فرق المجموعة الأولى برصيد نقطتين، متقدما بأفضلية فارق السلات المسجلة على الفحيص، الذي حل ثانيا بالرصيد النقطي نفسه، ويأتي فريقا الأهلي والأقصى في المركزين الثالث والرابع تواليا برصيد نقطة لكل فريق.
وضمن لقاءات المجموعة الثانية، أثقل فريق الإنجليزية سلة نظيره جرش (58-7)، في لقاء برزت فيه لاعبته بانا الجزازي بتسجيلها 24 نقطة مع 7 متابعات وسرقتين للكرة وبلوك شوت بفاعلية 27، فيما تغلب الأرثوذكسي على نجوم الأردن (79-32)، في لقاء برزت فيه لاعبته تالين حبش بتسجيلها 24 نقطة و9 متابعات و8 تمريرات و5 ستيل بفاعلية 34.
وارتقى الإنجليزية إلى صدارة ترتيب فرق المجموعة الثانية برصيد نقطتين، متقدما بأفضلية فارق السلات المسجلة على الفحيص، والذي حل ثانيا بالرصيد النقطي نفسه، وجاء فريقا نجوم الأردن وجرش في المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد نقطة لكل منهما.
وطبقا لتعليمات البطولة، تقام المرحلة الأولى وفقا لنظام الدوري الكامل من مرحلتين، بحيث يتأهل أول وثاني المجموعتين إلى المرحلة الثانية، يشكلان مجموعة جديدة تضم أربعة فرق، لتلعب فيما بينها بنظام الدوري الكامل من مرحلتين بحثا عن ترتيب مراكز الفرق.
وتلتقي بعد ذلك الفرق صاحبة الترتيب، الأول مع الرابع والثاني مع الثالث ضمن المرحلة الثالثة، التي تقام عبر سلسلة مؤلفة من ثلاث مباريات مفترضة، يحسمها من يسبق منافسه في تحقيق انتصارين، ليتأهل الفائزان إلى الدور النهائي من أجل المنافسة على اللقب في سلسلة طويلة من خمس مباريات مفترضة، يحسمها من يسبق منافسه في تحقيق ثلاثة انتصارات، فيما يتنافس الخاسران على المركز الثالث "الميدالية البرونزية" في سلسلة قصيرة مؤلفة من ثلاث مباريات.

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