مدرب الفيصلي يمهل الحسين إربد حتى الأحد ويتلقى عرضا كويتيا

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة

نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.



مدرب الفيصلي يمهل الحسين إربد حتى الأحد ويرفض عرضا كويتيا

يتجه المدير الفني لفريق النادي الفيصلي لكرة القدم أحمد هايل، لتقديم شكوى ضد نادي الحسين إربد يوم الأحد المقبل، بسبب عدم التزام النادي بدفع مستحقاته المالية المتأخرة، والتي جاءت خلال فترة عمل هايل مدربا للفريق بداية الموسم الحالي.

وفي التفاصيل، فقد وقع الحسين إربد وهايل على مخالصة مالية، تقضي بقيام النادي بدفع المستحقات نهاية الشهر الماضي، ولكن دون أن يحصل ذلك، رغم اتصالات المدرب لتذكير النادي، ما دفع هايل لاتخاذ قرار بالذهاب لتقديم شكوى في اتحاد الكرة يوم الأحد المقبل، إلا في حال تم صرف المستحقات.

وقال هايل في رده على استفسارات "الغد": "نعم سأتجه إلى تقديم شكوى الأحد، بسبب عدم تنفيذ الاتفاق المبرم بين الطرفين"، مشيرا إلى أن الشكوى كانت الخيار الأخير بعد استنفاد جميع الخيارات.

وأضاف "أحترم نادي الحسين إربد وجماهيره، ولا أرغب في اللجوء إلى الشكوى، ولكن غياب التواصل لصرف المستحقات يجعلني أفكر في هذا الاتجاه، متمنيا ألا يحصل ذلك".

وعمل هايل مديرا فنيا لفريق الحسين إربد، إلى جانب البرتغالي جوا موتا الذي لم يكن يحمل شهادة البرو التي تؤهله لمسمى المدير الفني، رغم أنه على أرض الواقع كان المدير الفني، فيما كان هايل مدربا عاما.

إلى ذلك، رفض المدير الفني للفيصلي أحمد هايل، عرضا لتدريب أحد الأندية الكويتية المعروفة في الكويت، مفضلا الاستمرار مع الفيصلي استعدادا لمرحلة الإياب من دوري المحترفين، ومنافسات بطولة الكأس للموسم الكروي الحالي.

وتلقى هايل مفاتحة من إدارة النادي الكويتي، حيث أعرب المدرب عن شكره لهذه الثقة، مشيرا إلى أنه مرتبط حاليا مع الفيصلي، ولا يمكنه تركه في هذه المرحلة، خاصة في ظل حالة العشق المتبادلة بينه وبين النادي وجماهيره.

يشار إلى أن هايل الحاصل على أعلى شهادات التدريب، والنجم السابق للكرة الأردنية، بات مطمعا لعدد من الفرق العربية الباحثة عن مدير فني متميز.

خطاب يتدرب في الوحدات ويتلقى عرضا من الأهلي ومعان

يواصل اللاعب العائد من رحلة احتراف في جبل المكبر الفلسطيني جبر خطاب، تدريباته مع فريق الوحدات، للحفاظ على جاهزيته البدنية، في ظل عدم ارتباطه حاليا بأي من الأندية المحلية.

خطاب يتدرب مع الوحدات، من دون أن يكون هناك نية لالتحاقه رسميا بالفريق، وإنما للحفاظ على الجاهزية، أملا في فرصة لعب في ناد آخر، حيث تلقى عرضا من ناديي معان والأهلي، بانتظار حسم الموضوع قريبا.

شلبية يحتجب عن تدريبات الرمثا

يواصل حارس مرمى فريق الرمثا لكرة القدم مالك شلبية، احتجابه عن تدريبات الفريق، حيث لم يلتحق مالك بالتمارين منذ فترة التوقف التي أعقبت نهاية مرحلة الذهاب من الدوري.

ولم يتحدث النادي عن سبب احتجاب حارس المرمى عن تدريبات الفريق المستمرة، بقيادة المدير الفني وسيم البزور.

وكان لاعبو فريق الرمثا، احتجبوا عن التدريبات لمدة يوم واحد، بسبب التفاصيل المالية، قبل أن تقنعهم الإدارة بالعودة، على أن يتم صرف جزء من رواتبهم لاحقا، بانتظار المبلغ الذي سيصل النادي من احتراف اللاعب السنغالي كوليبالي في نادي هجر السعودي.

26 لاعبة في منتخب الشابات

بدأ المنتخب الوطني النسوي تحت سن 20 لكرة القدم، تدريباته الفنية والبدنية، بقيادة المدرب حسام أبو رياش، تأهباً للاستحقاقات المقبلة.

وضمت القائمة (26) لاعبة: سيلين سيف، ساجدة عيسى، رنين أبو السرور، سيلين شنك، كريستينا سهل، ريحانة سليمان، رنيم الداوود، حلا الرمامنة، ملاك خضراوي، مايا عوض الله، ريناد الشويكي، نور أحمد، سوار عبيد، لمار إبراهيم، جنان الصاحب، حلا مرار، ليليا الساحلي، جنة معتوق، رغد النعيمي، كريستين حجازي، كندا التيتي، راما الخاشوك، ميرا العطاري، ملاك سلامة، رزان صب لبن وهيا أبو علي.

ويأتي تجمع الحالي للمنتخب الوطني النسوي ت 20، استعدادا للتصفيات الآسيوية المؤهلة للنهائيات القارية 2026.

الجبور يطمئن على شعبيته في الشارع الرياضي

اطمأن الزميل والخبير في الإعلام الرياضي الدكتور محمد الجبور، على شعبيته الكبيرة محليا وعربيا، عندما تلقى سيلا من الاتصالات والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، للاطمئنان على صحته، بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها وأدخلته المستشفى.

الجبور مدير مكتب الـ"بي أن سبورت" في عمان، الذي غادر المستشفى معافى، نجح في قياس شعبيته الكبيرة في هذه المرحلة، عندما واجه تدفق عبارات التهنئة وأمنيات الشفاء من محبيه في الأردن وخارجها، الأمر الذي أدخل البهجة والسرور في قلب هذه القامة الإعلامية الكبيرة، المعروفة بمهنيتها العالية ودماثة الخلق.

المدرب حسان يتألق في قطر

يواصل المدرب الأردني ناصر حسان، الحاصل على أعلى شهادات التدريب، تألقه في قطر، حيث يعمل مسؤولا فنيا في أكاديمية سباير القطرية، التي تضم الكثير من المدربين العرب والعالميين.

ويعمل تحت قيادة حسان حاليا، عدد كبير من المدربين من مختلف الجنسيات، في مؤشر على الخبرة التي يحظى بها هذا المدرب الأردني، الذي يتولى أيضا حاليا تحليل مباريات كأس آسيا على قناة "الكأس" القطرية.

خبرة حسان الكبيرة في التدريب، دفعت البعض للتساؤل عن إمكانية استفادة اتحاد كرة القدم الأردني من هذه الشخصية الرياضية التي خرجت خلال عملها في الأردن، الكثير من نجوم الكرة السابقين والحاليين.









المدرب أحمد هايل - (من المصدر)

كواليس النجوم

. عدد كبير من نجوم الكرة المحلية المعتزلين، بدأوا رحلة تحليل مباريات كأس آسيا، على العديد من الفضائيات العربية في قطر والإمارات والعراق.. من النجوم الذين خروجوا لتحليل مباريات آسيا على القنوات الفضائية: جمال محمود وحاتم عقل ومؤيد سليم وعثمان الحسنات ومحمود شلباية.

. قيادات اتحاد كرة القدم، ينتظر أن تتوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة غدا، لحضور حفل افتتاح بطولة كأس آسيا، إلى جانب مساندة المنتخب الوطني.

. جميع حسابات الاتحاد الياباني لكرة القدم، لم تتطرق نهائيا لمباراة منتخب اليابان أمام النشامى، في اللقاء الودي الذي أقيم أول من أمس في قطر، وانتهى بفوز اليابان 6-1.

. لاعب فريق نادي حريما لكرة القدم (تأهل من الدرجة الثالثة للثانية) سعد معابرة، انتقل للتدرب مع فريق الأهلي الذي وضعه تحت الاختبار في ظل ما يتمتع به من موهبة كروية متميزة تؤهله للعب في دوري المحترفين.

. نجم فريق الرمثا الصاعد لكرة القدم عزالدين أبو عاقولة، الذي خضع لعملية في عينه، تلقى أخبارا طيبة من الطبيب المعالج، بانتظار العودة للملاعب.. الطبيب طالب النجم الصاعد بممارسة حياته الطبيعية، فيما يتوقع العودة للملاعب الموسم المقبل، أو نهاية الموسم الحالي... النجم الصاعد يحظى بشعبية كبيرة في الرمثا وخارجها، في ظل ما قدمه مع الرمثا رغم صغر سنه.

. اتحاد كرة القدم حدد يوم 22 أيار (مايو) المقبل، موعدا لإجراء اختبار لوكلاء اللاعبين وفق شروط معينة.