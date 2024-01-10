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الفحيص يلغي معسكر مصر ويحسم ملف المحترفات استعدادا لـسلة الشارقة

1/10/2024 2:40:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري حسم فريق نادي شباب الفحيص، ملف اللاعبات المحترفات اللواتي سيمثلنه في رحلة الدفاع عن لقبه بكرة السلة في مشاركته التاريخية الثالثة تواليا ضمن النسخة السابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، والتي تحتضنها صالة نادي الشارقة الرياضي "سمنان" في إمارة الشارقة خلال الفترة من 2 إلى 12 شباط (فبراير) المقبل.
ومن المقرر أن تلتحق المحترفات الثلاث، اللواتي يجدن اللعب في مراكز صناعة اللعب والجناح والارتكاز، في تدريبات "السماوي" نهاية الأسبوع المقبل، حيث فضل الجهاز الفني للفحيص بقيادة نايف عصفور، التحفظ على عدم الكشف عن أسماء اللاعبات، لحين وصولهن ولبعثرة حسابات المنافسين.
وينتظر أن تلتحق "صائدة الثلاثيات" رشا عبده بتدريبات الفحيص يوم 20 كانون الثاني (يناير) الحالي، كما انضمت ليليانا أبو جبارة إلى التدريبات الجماعية مؤخرا بعد تعافيها من الإصابة، في الوقت الذي لم يتضح فيه بعد مدى قدرة لاعبة الارتكاز ماريا الحن على المشاركة بسبب الإصابة أيضا.
وتأكد غياب اللاعبة يارا حماده عن مرافقة الفحيص في بطولة الشارقة بسبب ظروفها الدراسية لتخصص الطب، فيما شهدت التدريبات الأخيرة انضمام اللاعبة فرح الشياب، تمهيدا للوقوف على جاهزيتها وبحث مدى قدرتها على تعزيز صفوف "البلوز".
ويضم الجهاز التدريبي للفحيص كلا من: نايف عصفور مديرا فنيا ومحمد اتكيدك مساعدا للمدرب وأحمد سمير مدربا للياقة البدنية وأنس جبارات معالجا، إلى جانب قائمة أولية تضم اللاعبات: تالا شحاتيت وماسة النوباني وزاره النجار وذكرى شحادة وجوانا حداد وجود خلف والشقيقتين زينة وحور القراعين ونيكول خوري وتالا الشعراوي ودانيا منصور ومايا مرعي وسارة أبو شما ورشا عبده وفرح الشياب.
وأكد المدير الفني للفحيص نايف عصفور، إلغاء المعسكر المشترك مع نادي سبورتينغ المصري، وذلك بعد تأكيد مشاركة الأخير في بطولة الشارقة، مشددا على أن التحضير للدورة العربية سيقتصر على خوض عدد من المباريات المحلية مع فرق الناشئين، لرفع مستوى الجاهزية.
وتتنافس 8 فرق على لقب كرة السلة في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، وهي: (حامل اللقب) شباب الفحيص والشارقة الرياضي للمرأة الإماراتي والعاصمة السعودي والأهلي البحريني والفتاة الرياضي الكويتي والثورة السوري وسبورتينغ الرياضي المصري وغاز الشمال العراقي.
وقال عصفور في بداية حديثه لـ "الغد": "اتضحت الآن هوية الفرق المشاركة وسيكون التنافس قويا، خصوصا وأن سبورتينغ المصري، المنتشي بفوزه في لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا للسيدات مؤخرا، يشارك في البطولة بهدف استعادة اللقب"، مشددا على أن مهمة الفحيص لن تكون سهلة في الحفاظ على اللقب.
وتابع: "رفعنا وتيرة التدريبات، وسنواصل خوض المباريات الودية مع فرق دوري الناشئين تحت 16 سنة، هدفنا المحافظة على اللقب، وسنحاول تجاوز الظروف الصعبة والتحديات، لتحقيق ذلك".
واختتم: "تمتلك الفرق المشاركة بطولة دور محلي قوية ومنتظمة للسيدات، من شأنها رفع درجة جاهزيتها، بينما سيدخل الفحيص البطولة من دون مسابقة محلية ومن دون خوض مباريات ودية تنافسية، تساهم في الوقوف على مستوى الجاهزية البدنية والفنية للاعبات ومعالجة الأخطاء".
وسبق للفحيص المشاركة في نسختين سابقتين؛ حيث حصل على وصافة البطولة في العام 2018 بخسارته أمام نادي سبورتينغ المصري (62-63)، قبل أن يثأر لنفسه في نسخة العام 2020 ويحقق اللقب الأول في تاريخه برد الدين وفوزه على سبورتينغ المصري (61-59).
وفي رصد لآخر أخبار المنافسين، أنجز نادي الثورة السوري تعاقده مع المحترفتين الأميركيتين آسيا تشامبرز وتشيلسي شومبيرت لتمثيله في ألعاب الشارقة، فيما حقق فريق الأهلي البحريني فوزا وديا على القادسية الكويتي بنتيجة (78-53)، في إطار تحضيراته للبطولة.
وكشف الموقع الرسمي لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، ارتفاع أعداد الفرق واللاعبات المشاركات في البطولة، حيث ستحظى النسخة السابعة من "الشارقة 2024"، بمشاركة 527 لاعبة يمثلن 64 ناديا من 15 دولة مشاركة في 8 رياضات، وهي: كرة الطاولة وألعاب القوى والرماية والمبارزة والقوس والسهم والكاراتيه وكرة السلة وكرة الطائرة، علما بأن نادي دي لاسال يشارك في بطولة الطائرة ونادي القادسية في ألعاب القوى كممثلين
عن الأردن أيضا.

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