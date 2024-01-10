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المنتخب الوطني يتمنى طي صفحة اليابان والتركيز على مشواره الآسيوي

1/10/2024 2:40:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يمني الشارع الرياضي النفس، في طي صفحة الخسارة الثقيلة التي تعرض لها المنتخب الوطني أمام نظيره الياباني أول من أمس وديا بنتيجة 1-6، والعمل على تدارك الأخطاء العديدة التي وقع فيها المنتخب خلال الفترة الماضية، للظهور بصورة أفضل في نهائيات كأس آسيا المقرر انطلاقها غدا في قطر.
ولم يتم رصد أحداث المباراة بسبب عدم نقلها تلفزيونيا وإغلاق الأبواب أمام الجماهير والإعلام، إلا أن النتيجة خير دليل على أن التحضيرات لم تكن جيدة للمنتخب الوطني قبل الحدث القاري، ما يعقد من مهمة المنتخب ببلوغ أدوار متقدمة، رغم وقوعه في مجموعة متوازنة.
وشكلت الخسارة الكبيرة صدمة لدى المنظومة الكروية، ولا سيما بعد الفوز في مباراة قطر الودية الأسبوع الماضي بهدفين لهدف، والذي منح الشارع أملا بتطور أداء ونتائج المنتخب، قبل أن تعود الأمور لمرحلة أسوأ.
وتعقد الجماهير آمالها على عدد من مواهب المنتخب الوطني، القادرة على تحقيق الإضافة خلال النهائيات والوصول للدور الثاني كخطوة أولى، إلى جانب تحقيق إنجاز نوعي رغم صعوبة المهمة، معولة على إمكانيات اللاعب المحترف في نادي مونبيليه الفرنسي موسى التعمري، وغيره من النجوم في مختلف مراكز اللعب.
وأصبحت مهمة مدرب المنتخب الوطني الحسين عموتة، صعبة في سبيل إنقاذ مسيرته مع المنتخب، حيث يرجح البعض بأن تقديمه مستويات متواضعة في نهائيات آسيا، قد تحد من فرصة إكماله مهمته في تصفيات آسيا لكأس العالم.
وتضم قائمة المنتخب للبطولة 26 لاعبا، وهم: يزيد أبو ليلى، عبد الله الفاخوري، أحمد جعيدي، عبد الله نصيب "ديارا"، يزن العرب، أنس بني ياسين، براء مرعي، سالم العجالين، محمد أبو حشيش، إحسان حداد، فراس شلباية، فادي عوض، رجائي عايد، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، نور الدين الروابدة، محمود مرضي، مهند أبو طه، أنس العوضات، محمد أبو زريق "شرارة"، موسى التعمري، علي علوان، يوسف أبو جلبوش "صيصا"، صالح راتب، حمزة الدردور ويزن النعيمات.
ويفتتح المنتخب الوطني مشواره بالمجموعة الخامسة في النهائيات الآسيوية، والتي يشارك فيها للمرة الخامسة في تاريخه، بمواجهة المنتخب الماليزي يوم 15 من الشهر الحالي، على ستاد الجنوب، قبل أن يواجه منتخب كوريا الجنوبية في الجولة الثانية على ستاد الثمامة في 20 من الشهر ذاته، ويختتم الدور الأول بلقاء المنتخب البحريني في 25 من الشهر نفسه على ستاد خليفة الدولي.
وأكد المدرب الوطني خليل فطافطة، أن فترة الإعداد للبطولة الآسيوية لم تجر بالشكل المطلوب، من خلال خسارة معظم المباريات والفوز في مباراة وحيدة، مشددا على أن الخسائر ستؤثر على الجانب النفسي لللاعبين والجهاز الفني.
وتمنى فطافطة في حديثه لـ "الغد"، ألا يتأثر اللاعبون كثيرا بهذه الخسائر وتحديدا مواجهة اليابان، موضحا أن المعلومات التي وصلت إليه بأن المنافس هو من طلب مواجهة المنتخب الوطني، ولم يستطع الاتحاد رفض الفكرة، مع عدم رغبته مسبقا بمواجهة أقوى فريق في آسيا قبل انطلاق البطولة.
وأضاف: "الضغط كبير في الفترة الحالية على الجهاز التدريبي لرفع الحالة المعنوية للاعبين، من خلال تكثيف المحاضرات والتدريبات، والوقوف على الأخطاء وأهمها الدفاعية وحراسة المرمى، والتي يجب العمل عليها خوفا من تدهور الأوضاع لاحقا".
وبين فطافطة، أن عموتة عانى من عدم الاستقرار على التشكيلة رغم قيادته للمنتخب لأشهر عديدة، مؤكدا أن التأهل للدور الثاني أمر سهل، وأن الانسجام خلال مباريات المجموعات سيعزز من حظوظ المنتخب في الأدوار الإقصائية.
وبدوره، أعرب الناشط الرياضي مبارك الخوالدة، عن امتعاضه من الأسلوب الذي يلعب به المنتخب الوطني مع المدرب عموتة، والذي لا يناسب إمكانيات الللاعبين المحليين، موضحا أن الخسارة القاسية أمام اليابان كشفت المشاكل الفنية.
وتحدث الخوالدة لـ"الغد"، أن المواجهة الودية الأخيرة لم يحقق فيها المنتخب أي فائدة فنية، بل ساهمت في إعادة الحالة المعنوية للوراء، متمنيا أن يكون المنتخب أدرك أن الخطة التي يلعب بها لن تحقق النتائج المرجوة.

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