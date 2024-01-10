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الأميرة آية: اتفاقية الطائرة والريادية خطوة في الاتجاه الصحيح

1/10/2024 2:40:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو باركت رئيسة اتحاد الكرة الطائرة سمو الأميرة أية بنت الفيصل، اتفاقية الشراكة والتعاون التي أبرمها اتحاد اللعبة ومدارس التربية الريادية. معتبرة أن هذه الاتفاقية خطوة في الاتجاه الصحيح.
جاء ذلك خلال حفل إشهار الاتفاقية الذي جرى في قاعة السلام بمدينة الحسين للشباب، ووقعها نائب رئيسة الاتحاد جهاد قطيشات والمدير العام للمدارس د.يوسف داود.
وثمنت سمو الأميرة آية، هذه الشراكة ودعم رجل الأعمال د.يوسف داود، معتبرة أن هذه تعد خطوة في الاتجاه الصحيح، في الوقت الذي تدفع فيه هذه الاتفاقية، التوجه إلى رجال الأعمال وشركات القطاعين العام والخاص، بضرورة التوجه لدعم الرياضة والرياضيين ضمن واجبها الوطني لرعاية الشباب ودفع عجلة إنجازات الرياضة الأردنية إلى الأمام".
وحول مدة اتفاقية الرعاية بين الطرفين، رد نائب رئيسة الاتحاد جهاد قطيشات : "نرحب بانضمام د.يوسف داود إلى أسرة الطائرة الأردنية، فهو داعم قوي للعبة وهذا ما لمسناه منذ استقطابه لرعاية العديد من مراسم التتويج لبطولات الموسم الماضي، ونعايشه حاليا من خلال رئاسته للجنة المنظمة العليا لبطولة الأندية العربية التي ستقام في عمان الشهر المقبل، وذلل العديد من الصعوبات برغبة العطاء الوطني بسخاء للرياضة الأردنية".
وعن أهم بنود الاتفاقية وأكثرها فائدة لمنظومة الطائرة الأردنية، أجاب قطيشات: "أعتقد أن المكسب الحقيقي ضمن بنود الاتفاقية، ضمان صالة قصر الرياضة من قبل اتحاد اللعبة، مقابل أعمال الصيانة وإعادة التاهيل، والذي سيكون على جزأين بدعم من رجل الأعمال داود، حيث يتمثل الجزء الأول بتجهيز الصالة وتقديمها بحلة جديدة، لاستضافة منافسات بطولة الأندية العربية خلال الفترة من 17-29 شباط (فبراير) المقبل، والفترة الثانية ستكون بعد الانتهاء من البطولة، من خلال إجراء صيانة شاملة للصالة ومرافقها، وتقديمها لتكون المنشأة الرياضية "النموذج" للعبة وأركانها، وبتخصيص صالة قصر الرياضة لنشاطات وتدريبات الأندية والمنتخبات الوطنية".
وأضاف: "لن نخوض بالتفاصيل المالية وقيمة عقد الرعاية، بقدر ما نؤكد أن 80 % من الرعاية ستقدم للأندية، وستكون حصة للمنتخبات الوطتية، لنؤكد شراكتنا مع الأندية ومشاركتها في حل مشكلاتها المالية، باعتبارها أساس عملنا في اتحاد الكرة الطائرة، والرافد الحقيقي للمنتخبات الوطنية لجميع الفئات على مستوى الجنسين، ووقود تحليق "الطائرة" الأردنية بالإنجازات في الأجواء العربية والقارية والدولية".
من جانبه، قال المدير العام لمدارس التربية الريادية د.يوسف داود: "سعيد جدا بانضمامي إلى اتحاد الكرة الطائرة، الذي يحقق قفزات نوعية، ومساع حقيقة للتطوير بتوجيهات رئيسة الاتحاد سمو الأميرة آية بنت الفيصل، وجهود كبيرة لنائبها جهاد قطيشات، وأقدم خدماتي بتواضع إلى الاتحاد من خلال توقيع اتفاقية الشراكة، والتي أزيد على بنودها أنني جاهز لتقديم الدعم للعبة لسنوات طويلة، منطلقا من واجبي الوطني تجاه الشباب والرياضة والرياضيين".
وتابع: "أطالب رجال الأعمال بالتوجه إلى دعم الاتحادات الرياضية، باعتبارها الواجهة لتحقيق المنجزات الوطنية، من خلال الأندية والمنتخبات الوطنية، وأشدد على أن الأردن وقيادته الحكيمة يستحقون الكثير، ويجب على الشركات أن تبادر في دعم الرياضة الأردنية، من منطلق تجسيد حب الوطن على أرض الواقع بأقوال مقترنة بالأفعال، وأعد الحضور بأن يروا أولى نتائج هذه الاتفاقية، من خلال استضافة بطولة الأندية العربية، وتقديم صالة قصر الرياضة بشكل متميز".

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